Дженнифер Лопес не впустили в бутик в Стамбуле - ФОТО

Всемирно известная поп-звезда Дженнифер Лопес, приехавшая в Стамбул, прошлась по магазинам в торговом центре İstinye Park. По сообщениям, Лопес не пустили в бутик Chanel под предлогом "у нас всё занято".

Суперзвезда приехала в Стамбул, где 5 августа, даст концерт в Yenikapı Festival Park.

По данным Snob Magazin, едва прибыв в город, Лопес отправилась на шопинг. В İstinye Park она арендовала один из люксовых бутиков и устроила там приватный шопинг.

Певица потратила миллионы, сосредоточив внимание в основном на сумках и одежде.

По сообщению Patronlar Dünyası, во время шопинга в İstinye Park Дженнифер Лопес не была узнана охранником бутика Chanel, который заявил, что магазин полон, и не впустил её. Лопес спокойно отреагировала, сказав «Хорошо, не проблема», и ушла.

Перед тем как покинуть торговый центр, к Лопес подошёл сотрудник Chanel и пригласил её в магазин, но на этот раз уже она отказалась.

Во время прогулки по Стамбулу Лопес также впечатлила своим стилем. Она была замечена в круглых розовых солнцезащитных очках и в наряде от Victoria Beckham - расшитой тунике и шортах.

Отметим, что после концерта в Анталье Лопес также выступит в рамках Istanbul Festival.