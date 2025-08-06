Должностные лица таможни Хачмаза предстанут перед судом по обвинению в контрабанде

Уголовное дело в отношении должностных лиц, способствовавших провозу товаров через таможенную границу за взятку, направлено в суд.

По фактам незаконных действий должностных лиц Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета и других лиц, совершивших преступления, связанные с контрабандой, завершено предварительное следствие по уголовному делу, поступившему в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре из вышеуказанного комитета, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что старший оперативный уполномоченный отдела операций и расследований Хачмазского таможенного управления Гидаят Мамедов вступил в преступный сговор с бывшим сотрудником отдела содействия таможенной деятельности Управления организации таможенной поддержки Союза «Azərterminalkompleks» Байрамом Мамедовым.

29 декабря 2024 года по обращению Арзу Абдуллаева и Мирхана Дадашова, действовавших в составе группы лиц, вступивших в предварительный сговор, Мамедов получил взятку в размере 3 тысяч манатов за создание условий для незаконного провоза через таможенную границу Азербайджанской Республики электронных сигарет стоимостью более 427 тысяч манатов, которые должны были быть промаркированы акцизными марками, но были провезены без такой маркировки в обход таможенного контроля.

Кроме того, имеется обоснованное подозрение, что 28 марта 2025 года Гидаят Мамедов по обращению Арзу Абдуллаева и Хайсуфа Гаджиева, действовавших в составе группы лиц, вступивших в предварительный сговор, принял предложение о передаче ему взятки в размере 3 тысяч манатов за создание условий для контрабандного провоза на территорию страны агрохимических препаратов и лекарственных средств общей стоимостью свыше 291 тысячи манатов, которые подлежат обязательной государственной регистрации, но не были зарегистрированы в установленном порядке.

На основании собранных доказательств Гидаяту Мамедову предъявлены окончательные обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 32.5, 200-1.2.2, 32.5, 200-1.2.3 (содействие в обороте лекарственных средств в особо крупном размере группой лиц, действовавших по предварительному сговору), 32.5, 206.3.1, 32.5, 206.3.2, 206.3.2 (содействие контрабанде и повторной контрабанде группой лиц по предварительному сговору), 32.5, 213-1.2.1, 32.5, 213-1.2.3 (содействие незаконному обороту маркированных акцизной маркой товаров в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 и 311.3.2 (повторное получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Байраму Мамедову предъявлены обвинения по статьям 32.5, 213-1.2.1, 32.5, 213-1.2.3, 32.5, 206.3.2, 308.2 и 311.3.1 Уголовного кодекса.

Арзу Абдуллаеву предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3, 206.3.1, 206.3.2, 213-1.2.1, 213-1.2.3 и 312.2 (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия или бездействие).

Мирхану Дадашову предъявлены обвинения по статьям 213-1.2.1, 213-1.2.3 и 206.3.2 УК АР.

Хайсуфу Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3 и 206.3.2 УК АР.

По ходатайству следственного органа и с учетом представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, суд постановил заключить под арест Гидаята Мамедова, Байрама Мамедова и Арзу Абдуллаева, а в отношении Мирхана Дадашова и Хайсуфа Гаджиева избрать меру пресечения в виде взятия под надзор полиции.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в соответствующий порядке в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.