Ветераны "Нефтчи" обыграли "Спартак" в матче к 75-летию стадиона имени Тофига Бахрамова

Ветераны бакинского "Нефтчи" одержали победу над сверстниками из вильнюсского "Спартака" в товарищеском матче, приуроченном к 75-летию Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

Встреча завершилась со счетом 10:9 в пользу бакинской команды.

Отметим, что первая игра на этой арене состоялась в 1951 году именно между "Нефтчи" и "Спартаком".

Тот матч завершился победой бакинцев со счетом 4:0.

Автором первого гола в истории стадиона стал футболист "Нефтчи" Алекпер Мамедов, отличившийся на 30-й минуте.