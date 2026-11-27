«Бешикташ» одержал победу над израильским «Хапоэлем Беэр-Шева» в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча, проходившая на стадионе «Батуми Арена» в Грузии, завершилась со счётом 2:1.

Первый тайм закончился без забитых мячей. На 45+4-й минуте турецкая команда получила возможность выйти вперёд с пенальти, однако Оркун Кёкчю не смог переиграть вратаря соперника.

Счёт был открыт лишь на 75-й минуте — отличился Джуниор Олайтан. Ещё через 15 минут Кёкчю исправился за нереализованный пенальти и после передачи Душана Влаховича забил второй гол «Бешикташа». В компенсированное время, на 90+4-й минуте, Джейвон Ист сократил отставание, но спасти матч от поражения израильской команде не удалось.

Встреча сопровождалась беспорядками на трибунах. На 26-й минуте датский арбитр Мортен Крог остановил игру из-за столкновений в секторе болельщиков «Бешикташа». После этого футболисты «Хапоэля», а затем и турецкого клуба покинули поле и направились в подтрибунные помещения.

Часть болельщиков самостоятельно покинула стадион. При этом полиция не выводила их с арены.

Игра возобновилась примерно через 35 минут после остановки — команды вернулись на поле и продолжили встречу с отметки 26:30, разыграв спорный мяч.