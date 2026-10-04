"Барселоне" грозит исключение из Лиги чемпионов

"Барселона" опасается возможного временного отстранения от участия в Лиге чемпионов из-за расследования так называемого "дела Негрейры".

УЕФА продолжает изучать обстоятельства выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту Технического комитета судей Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

На этой неделе организация получила дополнительные материалы по делу от мадридского "Реала". По данным испанских СМИ, речь идет примерно о 50 тысячах страниц документов.

В "Барселоне" опасаются, что УЕФА может применить временную санкцию и отстранить команду от участия в Лиге чемпионов еще до завершения судебного разбирательства в Испании.

Для принятия такой меры УЕФА не обязательно дожидаться окончательного решения суда по "делу Негрейры".

Расследование продолжается.