Школьники во Франции начали применять коктейли Молотова - ВИДЕО

Во Франции протестующие старшеклассники начали бросать коктейли Молотова

Участники протестов старшеклассников во Франции начали использовать коктейли Молотова. Об этом сообщила префектура департамента Мерт и Мозель на северо-востоке страны.

По данным ведомства, правоохранители зафиксировали поджоги городского имущества, запуск фейерверков и броски бутылок с зажигательной смесью.

Как сообщает BFMTV, в понедельник нападениям подверглись 413 учебных заведений по всей Франции. Для 40% из них это стало первым подобным инцидентом с начала протестов. В правительстве считают, что распространение беспорядков на новые учебные заведения может свидетельствовать о попытках расширить протестное движение.

В городе Ланс во время акции возле местного лицея 15-летний подросток получил тяжелое ранение — полицейская граната оторвала ему кисть.