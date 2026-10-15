Распространилось фото мужчины, выбросившего беременную собаку из окна в Баку - ФОТО

В социальных сетях распространена фотография мужчины, который выбросил беременную собаку из окна многоэтажного дома.

Как сообщает 1news.az, лицом, совершившим это преступное деяние, является Азер Агакишиев, проживающий по адресу: город Баку, Гарадагский район, поселок Мушфигабад, улица Ени Хаят, дом 133.

Напомним, что на кадрах, распространившихся в социальных сетях 4 октября, было запечатлено, как мужчина выбрасывает беременную собаку из окна. В результате расследования, проведенного сотрудниками полиции на основании распространенного видео, 5 октября 2026 года было установлено, что данное деяние совершил Азер Агакишиев.

Решением Гарадагского районного суда задержанный был подвергнут административному аресту сроком на 25 суток за жестокое обращение с животным.

В результате инцидента собака погибла. Согласно утверждениям, перед тем как выбросить животное из окна, он подверг его истязаниям и даже порезал ему лапы стеклом.

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