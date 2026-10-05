Стало известно наказание за жестокое обращение с собакой в Мушвигабаде

В поселке Мушвигабад Гарадагского района Баку мужчина, жестоко обращавшийся с животным, подвергнут административному аресту сроком на 25 суток.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как собака падает с высоты многоэтажного жилого дома, животное перед этим подверглось физическому насилию.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Жители дома сообщили, что собака некоторое время находилась в подъезде здания. По их словам, перед произошедшим животное избили, а на стенах подъезда были видны следы крови.

После распространения видео сотрудники полиции провели проверку и установили личность человека, причастного к жестокому обращению с животным.

Ранее Министерство внутренних дел сообщало, что в отношении установленного лица приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.

По информации 1news.az, задержанным оказался Агакишиев. За жестокое обращение с животным ему назначено административное наказание в виде ареста сроком на 25 суток.

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