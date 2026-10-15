 Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши» | 1news.az | Новости
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Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши»

Ляман Гасанова15:17 - Сегодня
Али Гаджизаде: «Мы не вмешиваемся в чужие дела - и не позволим вмешиваться в наши»

В последние дни в турецком информационном пространстве активизировались публикации с критикой Азербайджана, сопровождаемые обвинениями в адрес страны и акциями у азербайджанских дипломатических представительств в Стамбуле и Анкаре.

Политолог Али Гаджизаде прокомментировал 1news.az информационную кампанию против Азербайджана в турецких СМИ и социальных сетях, подчеркнув, что отношения между двумя странами должны строиться на взаимном уважении, равноправии и невмешательстве во внутренние дела друг друга.

«В последние дни кампания против Азербайджана, проводимая в турецких СМИ и в турецком сегменте социальных сетей, — дезинформационная, пропагандистская и информационная атака — безусловно, вызывает у нас сожаление. Но, к сожалению, это происходит не впервые, и нынешняя кампания — не первая. Акции, проведённые в рамках этой кампании перед зданием генерального консульства Азербайджана в Стамбуле и посольства в Анкаре, мы также расцениваем как продолжение всего этого процесса», — заявил эксперт.

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан последовательно выступает за равноправные отношения со всеми государствами, включая Турцию. Однако, по его словам, подлинное партнёрство невозможно без уважения суверенитета и права каждой страны самостоятельно определять внутреннюю политику.

«Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался во внутренние дела Азербайджана и учил нас, как нам жить. Если у нас возникают какие-либо проблемы, мы обсуждаем их внутри страны и должны решать их самостоятельно. Если бы нам были нужны советники из-за рубежа или кто-то, кто указывал бы нам путь, мы бы пригласили таких людей.

У нас нет ни такого запроса, ни такой потребности. Поэтому пусть каждый занимается делами в собственном доме. Мы не вмешиваемся в их дела, и пусть они не вмешиваются в наши», — отметил политолог.

Отдельного внимания заслуживает идеологическая составляющая развернувшейся дискуссии. Попытки оценивать внутренние решения Азербайджана через призму религиозных и политических предпочтений отдельных кругов в Турции ставят вопрос о границах допустимого внешнего вмешательства. В турецком общественном пространстве всё чаще обсуждаются тенденции, которые критики характеризуют как «арабизацию» и «моллализацию», подразумевая усиление влияния консервативных религиозных установок и изменение общественных ориентиров.

При этом принципиально важно различать свободную общественную дискуссию и попытки навязать другой стране определённую идеологическую модель. Азербайджан является светским государством, а его конституционный строй гарантирует свободу вероисповедания. Решения в сфере образования и общественной политики должны рассматриваться в контексте законодательства страны, а не становиться поводом для информационных атак и политического давления извне.

Азербайджанско-турецкие отношения имеют особое значение для обеих стран, однако их устойчивость зависит не только от исторических связей и политических заявлений, но и от соблюдения принципов равноправия, взаимного уважения и суверенитета.

Как следует из позиции Али Гаджизаде, дружба между государствами не предполагает права одной стороны поучать другую или вмешиваться в её внутренние дела. Напротив, настоящее партнёрство начинается там, где признаётся право каждого государства самостоятельно определять собственный путь развития.

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