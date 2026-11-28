Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Греции Константиносом Тасуласом.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала Администрация президента Турции.

Встреча состоялась в офисе Администрации президента во дворце Долмабахче в Стамбуле.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Грецией.

Эрдоган отметил, что отношения между двумя странами обладают значительным потенциалом во всех сферах, подчеркнув, что усилия по развитию позитивной повестки продолжаются.

Президент Турции указал на важность рассмотрения вопроса национальных меньшинств, являющихся общим наследием двух стран, прежде всего с гуманитарной точки зрения.

Он выразил надежду, что конструктивная позиция Турции по данному вопросу найдет отклик и в Греции, что будет способствовать позитивному развитию двусторонних отношений.

Эрдоган также подчеркнул решимость Турции превратить Эгейское море в море мира. По его словам, Эгейское море и Восточное Средиземноморье должны стать пространством стабильности и процветания.