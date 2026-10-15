 Депутат Милли Меджлиса: «Азербайджан — братская Турции страна, но не чья-то идеологическая вотчина» | 1news.az | Новости
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Депутат Милли Меджлиса: «Азербайджан — братская Турции страна, но не чья-то идеологическая вотчина»

Ляман Гасанова19:54 - Сегодня
Депутат Милли Меджлиса: «Азербайджан — братская Турции страна, но не чья-то идеологическая вотчина»

Волна публикаций, посвящённых внутренней политике Азербайджана, вновь обострила дискуссию о границах допустимого в отношениях Баку и Анкары. Особое внимание привлекли обвинения в адрес Азербайджана, связанные с его светским государственным устройством и образовательной политикой, а также акции у азербайджанских дипломатических представительств в Турции.

Комментируя ситуацию, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Эльчин Мирзабейли подчеркнул в комментарии 1news.az, что историческая близость двух народов не означает права одной стороны диктовать другой свои политические или идеологические ориентиры.

«Азербайджан и Турция — братские государства, связанные общей историей и стратегическим партнёрством. Но братство не означает подчинение, а дружба не даёт права вмешиваться во внутренние дела друг друга. Турция требует уважения к своему суверенитету. Азербайджан имеет точно такое же право», — заявил депутат.

По его словам, принципиальный вопрос заключается не в отношении к религии, а в недопустимости использования религиозных убеждений как инструмента политического давления. Мирзабейли отметил, что Азербайджан уважает ислам и право граждан свободно исповедовать свою религию, однако выступает за сохранение светского характера государства.

«Ни политики, ни общественные активисты, ни религиозные деятели не вправе указывать нам, как жить, какие ценности защищать и по каким принципам строить своё государство. Мы уважаем ислам и право каждого человека исповедовать свою религию. Но мы категорически против того, чтобы религию использовали как инструмент политического давления, чтобы навязывать обществу определённые взгляды или диктовать свою волю другим государствам.

Азербайджан — светское государство, и мы не собираемся ни перед кем оправдывать свой выбор. Светское государство не означает враждебность к религии. Оно означает, что ни одна религиозная группа не может ставить себя выше закона и решать за всё общество, как ему жить. В современном государстве законы должны быть едиными для всех, а вера — личным правом каждого человека», — подчеркнул он.

Отдельно Мирзабейли высказался об акциях у азербайджанских дипломатических представительств и распространении критических материалов в социальных сетях. Он провёл границу между свободой выражения мнений и попытками оказывать давление на суверенное государство.

«Протестовать можно, но использовать протесты для давления на Азербайджан и вмешательства в его внутренние дела недопустимо. Свобода слова не означает свободу диктовать свои условия другому государству», — заявил депутат.

Он также предостерёг от использования религиозной и идеологической риторики в ущерб двусторонним отношениям.

«Азербайджано-турецкие отношения нельзя отдавать на откуп радикальным идеологам и тем, кто пытается использовать религию для политического давления. Такие действия не укрепляют братство, а подрывают доверие между нашими народами. Мы уважаем Турцию, но требуем такого же уважения к Азербайджану. Мы уважаем ислам, но не принимаем религиозный диктат», — подчеркнул Мирзабейли.

Завершая свой комментарий, депутат вновь акцентировал внимание на праве Азербайджана самостоятельно определять путь развития, исходя из собственных конституционных принципов и национальных интересов.

«Мы открыты к сотрудничеству, но не потерпим попыток навязать нам чужую волю. Азербайджан — братская Турции страна, но не чья-то идеологическая вотчина. И это должны понимать все», — заключил Эльчин Мирзабейли.

Его позиция сводится к тому, что стратегическое партнёрство Баку и Анкары предполагает не идеологическое единство по каждому вопросу, а уважение права каждой страны самостоятельно определять свою внутреннюю политику. В условиях информационных споров именно соблюдение принципов суверенитета, взаимного уважения и невмешательства становится одним из ключевых условий сохранения доверия между двумя государствами.

 

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