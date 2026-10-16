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Тофиг Зульфугаров: «Азербайджан и Турция могут иметь разные интересы»

Ляман Гасанова10:28 - Сегодня
Тофиг Зульфугаров: «Азербайджан и Турция могут иметь разные интересы»

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров считает естественным стремление Баку защищать собственные национальные интересы на фоне дискуссий о религиозных вопросах и светских принципах государства.

По его мнению, происходящее отражает различия в идеологических подходах Азербайджана и нынешнего политического руководства Турции, но не означает кризиса союзнических отношений.

Комментируя ситуацию в беседе с 1news.az, Зульфугаров отметил, что дискуссии вокруг единой школьной формы в азербайджанских школах следует рассматривать прежде всего в контексте внутриполитических и идеологических процессов в самой Турции. По его словам, религиозная повестка является одним из ключевых элементов идеологии правящей Партии справедливости и развития (AKP) и отражает консервативные взгляды значительной части ее электората.

«Прежде всего, мы должны отметить, что в этих процессах участвуют определённые политические группировки, близкие, скажем так, к проправительственным партиям. Анализируя эту ситуацию, мы должны понимать, что тема одежды учениц в школах является одним из элементов идеологической концепции проправительственных партий, прежде всего, самой AKP.

Дело в том, что эта партия пришла к власти, опираясь на лозунги и декларации, близкие жителям провинций и избирателям, которые зачастую придерживаются достаточно консервативных взглядов. Речь идёт не только о политических убеждениях, но и о социальных традициях, а также об относительно высоком уровне религиозности.

Поэтому этот тренд, связанный с религиозностью, никогда особенно и не скрывался. AKP удерживает власть в том числе благодаря своей идеологемы, важнейшей составляющей которой являются вопросы, связанные с исламской религией и исламскими ценностями.

Осознавая этот факт, мы понимаем, что в данном случае речь идёт не столько о каком-то внешнеполитическом шаге в отношении Азербайджана, сколько о тенденции, более характерной для внутренней политики самой Турции и, вероятно, для политики AKP, которая, насколько я понимаю, инициирует подобные процессы», — отметил бывший министр.

По мнению Зульфугарова, идеологические основы азербайджанской государственности и взгляды нынешней политической элиты Турции не во всем совпадают.

«Раньше этому не придавали особого значения, однако в данном случае кто-то, так сказать, “постарался открыть краник”, чтобы эти несоответствия и различия стали более очевидными.

Это вполне естественный процесс в политике, и ничего необычного здесь нет. Мы должны понимать, что у Азербайджана и Турции могут быть разные интересы как во внешней, так и во внутренней политике.

Это естественно. Каждая сторона стремится защищать собственные интересы. Этим принципом будут руководствоваться как турецкие представители в рамках диалога, так и азербайджанские. Здесь нет ничего удивительного или нового», — заявил он.

Таким образом, позицию Баку, основанную на защите национальных интересов и собственных принципов государственного устройства, эксперт рассматривает как закономерную. Союзнические отношения, по его словам, не предполагают полного совпадения взглядов по каждому вопросу.

«Наше союзничество, несомненно, сохраняется. Мы всегда придерживались этого принципа и будем продолжать его придерживаться. Что касается конкретных позиций по тем или иным вопросам, то их различие вполне естественно. У союзников тоже бывают разногласия, поэтому не стоит этому удивляться.

Эти процессы оказывают серьёзное влияние на общественность обеих стран. Возникают дискуссии, порой в острой форме. Это нормально.

Я думаю, что в ходе этих дискуссий азербайджанская общественность получает возможность высказать свои аргументы. Поэтому я расцениваю происходящее не как кризис отношений, а как определенный этап, в рамках которого не только политические элиты двух стран, но и общественность в большей степени осознают, что наши взгляды на отдельные вопросы внутренней и внешней политики могут различаться», — заключил бывший глава МИД Азербайджана.

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