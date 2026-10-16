 Ахмед Алили: «Идеологические противоречия Турции не должны становиться проблемой Азербайджана» | 1news.az | Новости
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Ахмед Алили: «Идеологические противоречия Турции не должны становиться проблемой Азербайджана»

Ляман Гасанова12:00 - Сегодня
Ахмед Алили: «Идеологические противоречия Турции не должны становиться проблемой Азербайджана»

Политолог Ахмед Алили считает, что дискуссия вокруг религиозных вопросов в Азербайджане отражает не только разногласия по поводу внутренней политики страны, но и более глубокие идеологические процессы в турецком обществе.

По его мнению, попытки перенести эти противоречия на азербайджанскую почву могут осложнить общественный диалог и создать дополнительные риски для двусторонних отношений.

Обсуждение вопросов религии, образования и светского устройства Азербайджана в турецких СМИ и социальных сетях приобретает всё более выраженный политический характер.

Однако, как подчеркнул политолог Ахмед Алили в комментарии 1news.az, происходящее не следует воспринимать как противостояние двух государств: речь скорее идёт о столкновении различных общественных и идеологических подходов, которые проявляются по обе стороны границы.

«Прежде всего, я бы не стал рассматривать происходящее как противостояние между Азербайджаном и Турцией. Наши государства остаются стратегическими союзниками. Однако мы наблюдаем достаточно интересный и одновременно тревожный процесс: внутриполитические и идеологические противоречия турецкого общества всё чаще выходят за пределы самой Турции и становятся фактором общественно-политической жизни Азербайджана.

Вопрос хиджаба в Турции имеет собственную политическую историю. Для определённых консервативных и религиозно-политических кругов это не просто вопрос религиозных свобод, а важнейший символ их многолетнего противостояния со светскими институтами турецкого государства. Сегодня мы видим попытки перенести эту исторически сформировавшуюся политическую повестку в Азербайджан, хотя наше общество имеет собственную историю, политическую культуру и совершенно иную модель взаимоотношений государства и религии.

При этом следует различать законную общественную дискуссию и попытки политического давления. Вопросы религиозной свободы, школьного образования и прав граждан, безусловно, могут и должны обсуждаться. Однако когда отдельные политические и религиозные группы другого государства начинают диктовать Азербайджану, как ему организовывать собственную общественную жизнь, это уже совершенно другая ситуация. Тем более когда к религиозным лозунгам добавляются требования, касающиеся внешнеполитических отношений Азербайджана», — подчеркнул Алили.

Эксперт также обратил внимание на то, что тесные связи Баку и Анкары делают общественные процессы в обеих странах взаимозависимыми.

«Важно понимать ещё одно обстоятельство. Сближение Азербайджана и Турции достигло такого уровня, что общественные процессы в одной стране всё сильнее влияют на другую. Поэтому линии идеологических противоречий сегодня проходят не обязательно между Баку и Анкарой, а зачастую непосредственно через оба общества. Турецкие консерваторы могут вступать в противоречие с азербайджанскими сторонниками светского государства, в то время как светские и прогрессивные круги Турции могут находить немало общего с общественной моделью Азербайджана. Азербайджану необходимо гораздо активнее работать с турецким общественным мнением. Недостаточно иметь прекрасные межгосударственные отношения, если в критический момент у нас не оказывается достаточно авторитетных общественных союзников, способных объяснить нашу позицию турецкой аудитории», — заявил политолог.

В завершение Алили отметил, что устойчивость стратегического партнёрства определяется не отсутствием разногласий, а способностью сторон уважать самостоятельность друг друга.

«Стратегическая задача заключается не в том, чтобы противопоставить два братских общества, а в том, чтобы не позволить отдельным идеологическим группам превращать союзнические отношения в инструмент продвижения собственной внутриполитической повестки. Союзничество предполагает уважение не только к общим интересам, но и к общественно-политическим особенностям и суверенному выбору друг друга», — резюмировал Ахмед Алили.

Таким образом, в центре нынешней дискуссии находится вопрос о том, как сохранить тесные отношения Азербайджана и Турции, не превращая их в механизм распространения внутренних идеологических противоречий. По оценке политолога, уважение к самостоятельному выбору каждой страны должно оставаться необходимым условием стратегического партнёрства.

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