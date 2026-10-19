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«Нулевая торговля» с Израилем: декларации Анкары против фактов

Редакция 1news09:35 - Сегодня
«Нулевая торговля» с Израилем: декларации Анкары против фактов

Пока в отдельных турецких политических кругах и медиаструктурах обвиняют Азербайджан в недостаточной солидарности с Палестиной из-за его отношений с Израилем, данные о поставках товаров через третьи страны и нефтяном транзите через Джейхан ставят под вопрос последовательность подобных моральных оценок. 

Получается, что в отношении Баку выдвигаются требования, которые сами критики не всегда готовы применять к собственным аргументам и подходам.

На фоне данных международных аналитических компаний, показывающих, что за громкими антиизраильскими лозунгами скрывается прагматичный бизнес, попытки критиковать Азербайджан являются классическим примером двойных стандартов.

Миф о «нулевой торговле»

Турецкие власти заявляли о полном прекращении торговых операций и эмбарго в отношении Израиля с 2 мая 2024 года. Но несмотря на заявления Анкары на официальном уровне о полном прекращении торговых связей с Израилем и сведении торговли к «нулю», данные морских перевозок и официальная международная торговая статистика свидетельствуют о совершенно иной реальности. 

Хотя правительство Турции запретило судам под турецким флагом заходить в израильские порты, торговля продолжилась через обходные пути. Флот судов, принадлежащих Турции или управляемых из турецких портов, продолжает беспрепятственно перевозить грузы в Израиль под флагами таких стран, как Маршалловы Острова, Панама, Мальта и Либерия. 

Политика, при которой на публике звучат антиизраильские лозунги, а за кулисами продолжается извлечение экономической выгоды, не вполне искренна. Тем, кто пытается обвинять Азербайджан, прежде всего следует объясниться за суда, ежедневно направляющиеся из их собственной страны в Израиль. Благодаря этим непрозрачным схемам поставок, сталь, цемент, строительные материалы и сырье, загружаемые в турецких портах, продолжают напрямую обеспечивать израильскую промышленность.

Согласно официальным данным Израиля и международных статистических организаций, таких как UN Comtrade и Центральное статистическое бюро Израиля (CBS), товары турецкого происхождения поступают в Израиль через порты и свободные экономические зоны третьих стран, включая Грецию, Румынию, Болгарию и Египет, при этом документы на грузы (коносаменты) изменяются. Израильские источники по-прежнему фиксируют товарооборот на сотни миллионов долларов по импорту товаров турецкого происхождения.

Турецкий статистический институт (TÜİK) в своих отчетах представляет эти цифры, не указывая код «Израиль» и маскируя данные под обозначениями «неуказанная страна» или «помощь Палестине». Однако далеко не секрет, что инфраструктурные возможности Палестины не позволяют импортировать столь огромные объемы цемента и металла, вследствие чего несложно предположить, что эти товары направляются непосредственно на израильский рынок.

Еще одно противоречие: нефть через Джейхан

Еще одной темой спекуляций маргинальных групп в турецких медиа является нефтяной маршрут, по которому сырая нефть поступает в Израиль через порт Джейхан. Данные международных аналитических компаний в сфере энергетики, например Kpler, показывают, что объемы нефти, загружаемой в порту Джейхан в Турции и поставляемой в Израиль, ничуть не сократились, напротив, в отдельные периоды они даже выросли.

Турецкие официальные лица объясняют свою позицию тем, что «связаны международными соглашениями и не могут вмешиваться в работу транзитного трубопровода». Но если Турция, ссылаясь на свои международные правовые и экономические обязательства, не прекращает этот процесс, то на каком основании она критикует стратегические партнерства и международные соглашения, которые Азербайджан выстраивает в рамках собственной независимой внешней политики? Это очевидный пример двойных стандартов.

Азербайджан никогда не прибегал к скрытым механизмам во внешней политике. Баку выстраивает отношения как с Израилем, так и с Палестиной открыто, прозрачно и в соответствии с нормами международного права. 

Поэтому вопрос не в том, существуют ли у турок торговые связи с израильтянами, а в том, насколько публичные заявления соответствуют реальным действиям. Если звучат декларации полном прекращении торговли, то эти слова должны подтверждаться данными. Если же критики Азербайджана требуют того, чего не готовы последовательно требовать от собственной страны, то речь идет уже не о принципах, а о политической избирательности. Моральные претензии убедительны лишь тогда, когда их предъявляют по одним и тем же правилам.

Эльнара Мамедова

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