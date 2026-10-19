События, развернувшиеся во Франции в последние дни, в очередной раз продемонстрировали всему миру, к каким разрушительным последствиям приводит беспомощность государственного управления и отсутствие четкого баланса между правопорядком и общественными свободами.

Когда сотни тысяч людей выходят на улицы, а города погружаются в дым от поджогов и грохот от столкновений с полицией, речь идет уже не об отстаивании прав, а о глубоком кризисе самой государственности.

Масштаб прошедших акций впечатляет своей разрушительностью. По официальным данным МВД страны, число участников протестов 17 октября составило порядка 550 тысяч человек, в то время как представители профсоюзов заявили о 800 тысячах демонстрантов. Однако за этими цифрами кроется не конструктивный диалог общества и власти, а стихийный бунт, сметший на своем пути элементарные нормы правопорядка. Париж, Лион, Марсель и многие другие города Франции превратились в арену жестких стычек, где слезоточивый газ и водометы стали единственными аргументами силовых структур, а ответными действиями митингующих — разгромленные витрины, сожженные автомобили и разграбленные магазины.

Главной причиной происходящего стала системная некомпетентность французских властей и лично президента Эммануэля Макрона. Годы непродуманных решений в сфере социальной политики, игнорирование неуклонного роста стоимости жизни и неспособность выстроить эффективный механизм защиты интересов собственных граждан привели к тому, что любое проявление недовольства моментально радикализируется. Полицейская жестокость, с одной стороны, и разгул уличной преступности, с другой, показывают, что ситуация полностью вышла из-под контроля.

В этой пылающей реальности больше всего страдают те, кто не имеет к политике никакого отношения. Малый и средний бизнес — владельцы уютных кафе, семейных ресторанов, небольших магазинов и мастерских — в один миг теряют дело всей своей жизни. Разбитые фасады, разграбленные склады, сгоревшие террасы и колоссальные убытки становятся постоянным спутником европейской «демократии уличного образца». Когда уличная стихия берет верх над законом, рушится экономическая ткань общества, а граждане лишаются элементарного чувства безопасности в собственных домах.

Происходящее сегодня во Франции — это не случайный всплеск уличного недовольства, а закономерный финал многолетней политики Эммануэля Макрона, абсолютно проигнорировавшего социальные потребности собственного народа. Достаточно вспомнить жесткие подавления движения «желтых жилетов» и многомиллионные протесты против пенсионной реформы, чтобы понять: народный гнев не возник на пустом месте. Упрямство Елисейского дворца, сознательно раскалывающее общество, окончательно поставило страну на край пропасти.

Чтобы оправдать полицейский произвол и скрыть катастрофическое падение рейтингов в преддверии выборов, власти прибегают к изощренным провокациям. Специально натасканные радикальные группы устраивают поджоги и грабежи, превращая законные требования студентов и трудящихся в управляемый хаос. Этот искусственный вандализм нужен власти лишь для того, чтобы запугать граждан, оправдать дубинки полиции и, вполне возможно, ввести чрезвычайное положение для разгрома оппозиции и независимых СМИ. Параллельно с этим погромы на улицах служат удобной ширмой, отвлекающей внимание публики от громких коррупционных скандалов и финансовых махинаций внутри самой французской элиты.

Однако наиболее цинично в этой ситуации выглядят европейские институты. Европарламент, Еврокомиссия и лично Урсула фон дер Ляйен, привыкшие штамповать ангажированные отчеты о «нарушениях прав человека» и учить жизни другие страны — включая Азербайджан, — сегодня хранят постыдное молчание. Когда в центре Парижа полиция жестоко избивает демонстрантов, а счета арестованных исчисляются тысячами, евробюрократия предпочитает закрывать глаза.

Иллюзия «гражданского протеста» и истинные организаторы беспорядков

Парижский сценарий наглядно доказывает фундаментальный тезис: любой массовый уличный протест, даже если он начинается под мирными или социальными лозунгами, неизбежно скатывается к хаосу и разрушению. Как только процессия выходит за рамки цивилизованного правового поля, в ее рядах моментально оказываются провокаторы, экстремистские элементы и откровенные уголовники.

Этот урок крайне важен для анализа ситуаций, которые отдельные силы пытаются спровоцировать внутри Азербайджана. Недавние дискуссии, возникшие вокруг решения правительства о введении единой школьной формы, наглядно продемонстрировали разницу между естественным общественным мнением и попытками искусственной раскачки обстановки.

Решение о единых стандартах в учебных заведениях — это нормальная государственная практика, направленная на поддержание дисциплины, равенства и порядка среди учащихся. Безусловно, любые нововведения могут вызывать вопросы у родителей, и в здоровом обществе эти вопросы решаются путем конструктивного диалога с администрацией школ и министерством.

Однако в реальности мы увидели, как относительно небольшая группа людей, ведомая радикально настроенными элементами и откровенными провокаторами, попыталась превратить рядовой административный вопрос в повод для конфронтации. Намерения этих лиц не имели ничего общего с заботой о детях или о качестве образования. Попытки отдельных радикалов прибегнуть к крайним мерам, вплоть до умышленных поджогов в школах и нарушения общественного порядка, показали их истинное лицо.

Благодаря своевременным и профессиональным шагам правоохранительных структур, а также проницательности самого общества, эти локальные вспышки быстро сошли на нет. В стране просто нет критической массы для подобных акций, поскольку граждане глубоко осознают ценность гражданского мира и прекрасно помнят разрушительную цену уличных потрясений, из-за чего любые маргинальные призывы к дестабилизации не встречают ни малейшего отклика среди широкой общественности.

Заграничные кукловоды: почему хаос пытаются экспортировать в Азербайджан

Потерпев поражение внутри страны, маргинальные круги и внешние противники Азербайджана сменили тактику.

Сегодня мы наблюдаем, как попытки создать видимость «массового протестного движения» переместились за пределы Азербайджана. Сидя в зарубежных кабинетах, под крылом иностранных спонсоров и антиазербайджанских центров влияния, эти радикальные группы устраивают пикеты перед посольствами нашей страны.

Организаторы подобных акций — это деструктивные силы, открыто выступающие против интересов Азербайджанского государства. Их цель заключается вовсе не в решении социальных или бытовых вопросов азербайджанских граждан. Они отрабатывают вполне конкретный политический заказ, направленный на дискредитацию международной репутации Азербайджана и искусственное создание картинки «нестабильности».

Механика этого процесса предельно проста и прозрачна. Сначала за границей собираются считанные единицы активистов, однако через подконтрольные медиа-ресурсы и социальные сети эта горстка людей намеренно преподносится аудитории как якобы «истинный голос народа». Параллельно происходит постоянное паразитирование на сугубо локальных темах, когда любое мелкое бытовое недовольство или рабочая дискуссия внутри страны — будь то вопрос школьной формы или коммунальные тарифы — мгновенно подхватывается внешними манипуляторами и раздувается до масштабов искусственного «национального кризиса». В конечном счете все это сводится к попытке экспорта управляемого хаоса, где главный импортируемый тезис заключается в скрытой легитимизации уличного насилия как якобы «единственного эффективного инструмента гражданского участия».

Нам пытаются навязать европейскую модель, в которой сожженные улицы, разгромленные магазины и парализованная городская инфраструктура считаются «атрибутами демократии». Но азербайджанское общество достаточно зрело, чтобы распознать эту манипуляцию. Уличный бардак — это не свобода, это зло, уничтожающее экономику, подрывающее основы малого бизнеса и лишающее людей уверенности в завтрашнем дне.

Азербайджан сделал свой выбор в пользу стабильности, суверенитета и поступательного развития. Все попытки радикальных сил, как внутренних провокаторов, так и их заграничных вдохновителей, экспортировать к нам хаос и разруху, обречены на провал, потому что главный гарант порядка в стране — это осознанное единство народа и государства.