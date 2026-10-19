Егор Крид снял клип в Азербайджане - ВИДЕО

Популярный российский певец Егор Крид снял основную часть клипа на песню «Милый ублюдок» в Азербайджане.

Идея съемок в Азербайджане возникла во время недавнего визита артиста в Баку - для клипа в стиле road movie выбрали несколько локаций, позволяющих передать атмосферу и разнообразие азербайджанских пейзажей.

Съемки, при участии азербайджанской съемочной команды во главе с креативным азербайджанским продюсером ZEYN’ом, проходили в горах Хызы, на Бакинском бульваре и на побережье Каспийского моря.

Отметим, что небольшую часть видеоработы также сняли в Лос-Анджелесе.

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