Сумка с «криминальным прошлым»: почему оригинальный люкс может стать вашей главной болью

Мародёрство во Франции, беспорядки в Италии и юридические риски ресейла: почему при покупке люкса важно проверять не только подлинность, но и происхождение вещи.

В середине октября 2026 года Францию охватила волна беспорядков. Протесты против высокой стоимости жизни и проблем в системе образования в ряде городов сопровождались столкновениями с полицией, погромами и мародёрством. Под удар попали не только небольшие магазины, но и бутики крупнейших мировых брендов.

В Париже нападавшие пытались проникнуть в магазины на Вандомской площади и улице Руаяль, разбивали витрины и выносили товары. В Марселе были разграблены магазины Louis Vuitton и Hermès, а в других городах пострадали торговые точки одежды, обуви, электроники и косметики.

Среди брендов, магазины которых подверглись нападениям или попыткам разграбления, назывались Louis Vuitton, Ralph Lauren, Hermès, Kenzo, Dior, Gucci, Celine, Burberry и Graff. Пострадали также торговые точки JD Sports и Sephora. Среди других объектов сообщалось о магазинах Apple, салонах Tesla и отделениях банков.

По предварительным оценкам, последствия беспорядков затронули тысячи предприятий по всей стране. Торговые сети столкнулись не только с прямыми убытками от краж, но и с повреждением витрин, необходимостью усиливать охрану и временно закрывать магазины.

При этом важно различать мирных участников демонстраций и тех, кто использовал массовые акции как возможность для грабежей. Сам факт участия в протесте не означает причастности к мародёрству.

От витрин — к уличным продажам

После громких ограблений неизбежно возникает следующий вопрос: куда попадают украденные вещи?

Часть товаров может оказаться на сайтах объявлений, ресейл-платформах и в частных перепродажах. Другие вещи могут предлагать покупателям непосредственно на улице. В Instagram набирают популярность видео, на которых люксовые товары выставлены прямо на улице и продаются случайным прохожим за смехотворные суммы: всего $20 или $38 за аксессуар, который в бутике стоит тысячи евро.

Однако само по себе низкое предложение ещё не доказывает, что вещь украдена. Это может быть подделка, мошенническое объявление или товар неизвестного происхождения. Но если продавец не может объяснить, откуда у него появилась дорогая сумка, а цена выглядит подозрительно низкой, покупателю стоит насторожиться.

Особенно остро этот вопрос стоит в отношении Hermès Birkin — сумок, стоимость которых может достигать десятков тысяч евро в зависимости от модели, материалов, состояния и редкости.

Отдельный нюанс касается того, что некоторые люксовые вещи непросто купить даже легально в самом бутике. Например, Birkin — сумка, которую нельзя просто гарантированно прийти и приобрести в любой момент: доступность конкретных моделей ограничена, а покупка зависит от наличия и практики работы бутика. Похожая ситуация встречается с некоторыми редкими моделями люксовых часов Rolex и Patek Philippe. Поэтому вокруг таких товаров сформировался целый рынок перепродажи, где цены могут значительно превышать розничные. И когда вещь, которую сложно достать даже официально, внезапно предлагают за бесценок на улице или в интернете, возникает закономерный вопрос: откуда она вообще появилась у продавца и законно ли она ему принадлежит?

На первый взгляд покупка оригинальной Birkin за небольшую часть её обычной цены кажется невероятной удачей. Но даже подлинность сумки не гарантирует законность сделки: продавец может не иметь права распоряжаться вещью. Поэтому в случае подозрительно дешёвого предложения важно выяснить не только то, оригинальна ли сумка, но и откуда она появилась у продавца.

Именно здесь начинается самое интересное — юридическая сторона ресейла.

Оригинальная Birkin, которая всё равно может стать проблемой

Представим ситуацию: вы покупаете на вторичном рынке оригинальную Birkin. Сумка выглядит безупречно, продавец уверяет, что она досталась ему законно, а вы не знаете и не подозреваете, что вещь была похищена из бутика.

Через некоторое время выясняется, что сумка принадлежит человеку или компании, у которых её украли.

Можете ли вы оставить её себе, если заплатили деньги и не знали о преступлении?

Ответ зависит от законодательства страны, применимого к конкретной сделке.

Франция: три года, в течение которых вещь могут потребовать обратно

Во Франции действует статья 2276 Гражданского кодекса. По общему правилу первоначальный владелец вправе истребовать утраченную или украденную движимую вещь у того, у кого она находится, в течение трёх лет со дня утраты или кражи.

Это означает, что добросовестный покупатель не получает абсолютной защиты только потому, что не знал о преступном происхождении товара. Если выяснится, что приобретённая Birkin была украдена, её могут потребовать вернуть.

В отдельных обстоятельствах закон предусматривает возможность взыскать уплаченную сумму с продавца, а для некоторых покупок существуют специальные правила возмещения. Но вернуть деньги бывает непросто, особенно если продавец скрылся или использовал поддельные документы.

Таким образом, оригинальная сумка может оказаться не вашей окончательно, даже если вы заплатили за неё и не участвовали в краже.

ОАЭ: похожий трёхлетний срок, но свои правовые нюансы

В законодательстве ОАЭ также существовало правило, позволяющее собственнику потребовать утраченную или украденную движимую вещь у добросовестного владельца в течение трёх лет.

Такое положение содержалось в статье 1326 прежнего Гражданского кодекса ОАЭ. Закон также предусматривал специальные условия для добросовестного покупателя, приобретшего вещь на рынке, публичных торгах или у торговца аналогичными товарами.

Однако при применении этого правила необходимо учитывать действующее на момент сделки законодательство и переход к новому гражданскому законодательству ОАЭ. Поэтому французские нормы нельзя автоматически переносить на Дубай или Абу-Даби, даже если общий принцип выглядит похожим.

Италия: добросовестное приобретение может изменить исход дела

В Италии действует иной правовой подход.

Согласно статье 1153 Гражданского кодекса Италии, при соблюдении установленных условий человек может приобрести право собственности на движимую вещь, даже если продавец сам не являлся её собственником.

Для этого важны добросовестность покупателя в момент получения вещи во владение и наличие юридически подходящего основания для приобретения.

Иными словами, при определённых обстоятельствах добросовестный покупатель может получить право собственности, несмотря на то что продавец не имел права распоряжаться товаром.

Но это не означает, что в Италии разрешено без последствий покупать любые краденые вещи. Применение нормы зависит от конкретных обстоятельств, а осведомлённость о краже, характер сделки и другие юридические факторы могут существенно повлиять на результат.

В итоге одна и та же украденная Birkin может иметь разную юридическую судьбу в зависимости от страны и обстоятельств приобретения.

Это касается не только Hermès

Важно понимать: речь не о специальном законе для сумок Birkin и не об особых правилах конкретного бутика.

Те же вопросы могут возникнуть при покупке украденной сумки Chanel, Dior, Celine или Louis Vuitton, ювелирного изделия Graff, одежды Burberry, обуви JD Sports, косметики Sephora и даже электроники Apple.

Если вещь была украдена, её происхождение может стать предметом юридического спора независимо от бренда и стоимости. Законодательство регулирует права собственности на имущество, а не только на товары определённой марки.

Поэтому утверждение «у каждого магазина свои правила» было бы неверным. В первую очередь действуют нормы страны, в которой рассматривается спор, а также правила, применимые к конкретной сделке.

Оригинал — ещё не гарантия безопасности

История с разграбленными бутиками показывает, насколько тесно связаны рынок люкса, вторичная перепродажа и право собственности.

На ресейле покупатель рискует столкнуться не только с подделкой. Он может приобрести оригинальную вещь, за которую заплатил собственные деньги, а затем узнать, что законный владелец вправе потребовать её обратно.

Поддельная Birkin — неприятная покупка. Но подлинная Birkin с незаконным происхождением может обернуться куда более серьёзными проблемами.

Оригинальность подтверждает, что вещь настоящая. Но она не доказывает, что продавец имеет право ею распоряжаться. Поэтому в мире люксового ресейла важно проверять не только то, что вы покупаете, но и то, откуда эта вещь появилась.