На фоне визита государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан посольство Ирана в Армении спровоцировало попытку дипломатического скандала.

Стремление Тегерана вступить в заочную заокеанскую полемику с Вашингтоном переросла в прямой демарш против Ташкента: иранская дипмиссия фактически озвучила территориально-культурные претензии в адрес Узбекистана, объявив Самарканд частью «персидской цивилизации».

Поводом для резких высказываний иранских дипломатов стала публикация Марко Рубио в социальной сети X, где он поделился впечатлениями от посещения древнего узбекского города:

«Мало какие места на Земле исторически играли столь важную роль в мировой торговле и коммерции, как Самарканд.

Для меня большая честь быть здесь сегодня — не только ради памяти об истории, но и ради возможностей для будущего», - заявил Рубио в видео-посте.

It's great that you're learning history! The place where you are standing is part of the Persian civilization and architecture. The same civilization you were babbling nonsense about last week at the Acropolis! — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) October 20, 2026

В ответ на пост американского чиновника посольство Ирана в Армении опубликовало неожиданно агрессивный комментарий:

«Здорово, что ты учишь историю! Место, где ты стоишь, — часть персидской цивилизации и архитектуры. Но той самой цивилизации, про которую ты нес полную ахинею на прошлой неделе в Акрополе!»

Подобная реакция иранской дипмиссии выглядит грубейшим нарушением международных норм и дипломатической этики. Пытаясь нанести очередной публичный укол американскому дипломату, посольство Ирана в Ереване переступило опасную грань: называя Самарканд — жемчужину и культурный центр современного независимого Узбекистана — «частью персидской цивилизации», Тегеран завуалированно выдвинул территориальные и культурно-исторические претензии против Узбекистана.

Попытки приватизировать богатейшее наследие региона под эгидой «персидского мира» и ставить под сомнение национальную идентичность суверенного государства выходят далеко за рамки академического или исторического дискурса. В дипломатической практике подмена понятия традиционных «историко-культурных связей» прямым присвоением чужих территорий и памятников является прямым посягательством на суверенитет государства.

Подобная риторика иранских дипломатов создает крайне опасный прецедент ревизионизма в Центральной Азии. Использование империалистических нарративов в отношении территорий суверенных государств способно спровоцировать серьезный кризис доверия между Тегераном и Ташкентом, а также подорвать стабильность во всем регионе.