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Иранская дипмиссия поставила под сомнение суверенитет Узбекистана над Самаркандом

Себа Агаева10:42 - Сегодня
Иранская дипмиссия поставила под сомнение суверенитет Узбекистана над Самаркандом

На фоне визита государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан посольство Ирана в Армении спровоцировало попытку дипломатического скандала. 

Стремление Тегерана вступить в заочную заокеанскую полемику с Вашингтоном переросла в прямой демарш против Ташкента: иранская дипмиссия фактически озвучила территориально-культурные претензии в адрес Узбекистана, объявив Самарканд частью «персидской цивилизации».

Поводом для резких высказываний иранских дипломатов стала публикация Марко Рубио в социальной сети X, где он поделился впечатлениями от посещения древнего узбекского города:

«Мало какие места на Земле исторически играли столь важную роль в мировой торговле и коммерции, как Самарканд.

Для меня большая честь быть здесь сегодня — не только ради памяти об истории, но и ради возможностей для будущего», - заявил Рубио в видео-посте.

В ответ на пост американского чиновника посольство Ирана в Армении опубликовало неожиданно агрессивный комментарий:

«Здорово, что ты учишь историю! Место, где ты стоишь, — часть персидской цивилизации и архитектуры. Но той самой цивилизации, про которую ты нес полную ахинею на прошлой неделе в Акрополе!»

Подобная реакция иранской дипмиссии выглядит грубейшим нарушением международных норм и дипломатической этики. Пытаясь нанести очередной публичный укол американскому дипломату, посольство Ирана в Ереване переступило опасную грань: называя Самарканд — жемчужину и культурный центр современного независимого Узбекистана — «частью персидской цивилизации», Тегеран завуалированно выдвинул территориальные и культурно-исторические претензии против Узбекистана.

Попытки приватизировать богатейшее наследие региона под эгидой «персидского мира» и ставить под сомнение национальную идентичность суверенного государства выходят далеко за рамки академического или исторического дискурса. В дипломатической практике подмена понятия традиционных «историко-культурных связей» прямым присвоением чужих территорий и памятников является прямым посягательством на суверенитет государства.

Подобная риторика иранских дипломатов создает крайне опасный прецедент ревизионизма в Центральной Азии. Использование империалистических нарративов в отношении территорий суверенных государств способно спровоцировать серьезный кризис доверия между Тегераном и Ташкентом, а также подорвать стабильность во всем регионе.

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