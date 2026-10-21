У заслуженной артистки Фирузы Ибадовой серьезные проблемы со здоровьем - ВИДЕО

Певец и телеведущий Иззет Багиров рассказал в социальной сети Instagram о том, что у заслуженной артистки Азербайджана Фирузы Ибадовой серьезные проблемы со здоровьем.

По словам И.Багирова, певица в течение двух месяцев является лежачей больной - заслуженная артистка перенесла две сложных операции, более детальную информацию о которых исполнитель озвучивать не стал, так же, как и не назвал диагноз.

Иззет Багиров подчеркнул, что в скором времени Фирузе Ибадовой предстоит третья операция.