Заморозка вместо мира? Что стоит за заявлением Зеленского — мнения российского и украинского политологов для 1news.az

Президент Украины Владимир Зеленский допустил замораживание конфликта по нынешней линии фронта, назвав такой сценарий реальным способом завершить войну.

На фоне активизации дипломатических контактов между Киевом, Москвой и Вашингтоном это заявление вновь поставило вопрос о возможных условиях урегулирования. Однако означает ли готовность остановить боевые действия готовность к территориальным компромиссам и какие гарантии безопасности необходимы для достижения устойчивого мира?

Своими оценками с 1news.az поделились российский политолог, доктор политических наук, государственный советник РФ Первого класса Татьяна Полоскова и украинский политолог-международник Максим Яли.

Полоскова считает, что заявление Зеленского не свидетельствует о принципиальном изменении позиции Киева.

«Никакого эпохального заявления Зеленский не сделал. […] Замораживание конфликта — это не мирный договор. В любой момент он может быть разморожен. Ни о каких уступках территорий Зеленский не заявлял. Оставить территории по линии боевых действий на условиях замораживания и отдать территории противнику это тоже, как говорят в Одессе, две большие разницы. И, как мне пояснили только что киевские политологи, «к остановке по нынешней линии разграничения на фронте Киев давно готов. Но это вовсе не означает юридический отказ от территорий и согласия передать их Москве». Тем более, официальная Москва неоднократно заявляла, что на замораживание и временное перемирие не пойдет, поскольку это даст возможность Украине «собраться с силами».

Немаловажно и то, какое издание дало упомянутое высказывание. Fox News было создано известным медиа-магнатом Мердоком. Является информационным ресурсом Республиканской партии, к которой относится президент США Дональд Трамп. Почему и зачем оно дало такую публикацию накануне выборов в Конгресс это тоже вопрос.

Поэтому, никакого изменения позиции Киева здесь нет. Тем боле, никакого сигнала Трампу. Идет обычная и очень грамотная информационная возня, которая никакого влияния на процесс урегулирования российско-украинского конфликта не оказывает», — отметила эксперт в комментарии 1news.az.

Говоря о перспективах дипломатического процесса, российский политолог подчеркнула, что ключевые разногласия сторон сохраняются, а участие США само по себе не гарантирует достижения договорённостей.

«Принципиальные разногласия между Москвой и Киевом неоднократно озвучены. Киев не пойдёт на передачу территорий России, пока Зеленский будет на посту президента», — заявила Полоскова.

Она также выразила сомнение в том, что экономические стимулы и возможное восстановление связей между Россией и Западом автоматически приведут к устойчивому миру. По её оценке, договорённости, достигнутые без полноценного участия Украины, не смогут разрешить все противоречия.

Украинский политолог: ключевой вопрос — гарантии безопасности

Украинский политолог-международник Максим Яли, в свою очередь, рассматривает заявление Зеленского как готовность остановить боевые действия по нынешней линии фронта, но не как согласие на передачу территорий.

«На практике это означает, что Украина готова заморозить конфликт по линии фронта. Однако этому противоречит стремление Кремля получить даром, в качестве подарка и авансом территории Донецкой области, которые по-прежнему находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это, естественно, неприемлемо и лично для президента Зеленского, и для украинского народа в целом», — подчеркнул эксперт в комментарии 1news.az.

По словам Яли, для Киева принципиальное значение имеет не только прекращение боевых действий, но и предотвращение нового наступления в будущем. В качестве одного из возможных механизмов он назвал гарантии, предусматривающие помощь партнёров в случае повторного нападения.

«Аналог пятой статьи Североатлантического договора. В идеале Украина рассчитывает на механизм, аналогичный предусмотренному в рамках НАТО, — с обязательствами партнёров оказать помощь в случае нападения на одну из сторон. В частности, в качестве одного из вариантов рассматривается присоединение Украины к Европейскому союзу, в рамках которого также предусмотрены обязательства по взаимной поддержке.

Понятно, что сейчас, по крайней мере при Дональде Трампе, да и при Джо Байдене, если быть объективными, реальных перспектив вступления Украины в НАТО нет. Кроме того, вступление страны, на территории которой продолжается вооружённый конфликт, противоречит уставу НАТО. Страна, где идет вооруженный конфликт не может стать членом альянса.

Поэтому нам необходимы гарантии безопасности. В первую очередь — размещение войск стран-партнёров на территории Украины в качестве сдерживающего фактора. Сейчас против этого выступает Россия, однако мы исходим из того, что угроза нового нападения сохраняется, и именно его мы пытаемся предотвратить», — заявил политолог. Он также отметил необходимость продолжения поставок вооружений и финансирования украинской армии.

Оценивая позиции Киева на переговорах, Яли указал на сочетание военных и внутренних факторов: «Позиции Украины определяются прежде всего положением дел на фронте. Несмотря на амбурные заявления Кремля, представителей Путина и самого российского президента о том, что Россия захватывает территории беспрецедентными темпами и постоянно ускоряет это продвижение, такая оценка не соответствует действительности. Напротив, за последний месяц был проведён ряд успешных контратак, в ходе которых, по имеющимся данным, были освобождены десятки квадратных километров территории Донецкой области, а также взяты в плен многочисленные российские военнослужащие.

Вместе с тем позиции Украины ослабляет неспособность в достаточной мере перехватывать баллистические ракеты из-за нехватки перехватчиков для комплексов Patriot. Дополнительным фактором становятся массированные атаки на крупные украинские города, в том числе Киев и другие города-миллионники. Всё это ослабляет позиции Зеленского не только за столом переговоров, но и внутри страны, закономерно усиливая общественное недовольство. На эти обстоятельства делают ставку Кремль, Путин и, в определённой степени, Трамп.

Потому что, мы знаем о попытках оказать давление на Украину, ограничивая её возможности как в тылу, так и непосредственно на фронте. Речь идёт, в частности, об ограничении работы Starlink и непредоставлении разведывательной информации о баллистических ударах».

Отдельно Максим Яли остановился на том, как украинское общество воспринимает возможность замораживания конфликта. По его оценке, большинство украинцев поддерживают такой подход на фоне затяжных боевых действий, серьёзных экономических последствий и масштабных разрушений.

«Большинство украинцев на самом деле поддерживают заявление Зеленского. Во-первых, существует серьёзная усталость от войны. Во-вторых, её последствия для экономики, инфраструктуры и населения уже колоссальны, и на восстановление страны потребуются десятилетия», — заявил политолог в комментарии 1news.az.

По словам Яли, ещё одной причиной является понимание того, что возвращение утраченных территорий военным путём в краткосрочной и среднесрочной перспективе крайне затруднительно.

«В этом контексте можно провести параллели с Азербайджаном, которому потребовалось около 30 лет, чтобы вернуть территории, находившиеся под оккупацией Армении. Азербайджан дождался благоприятного момента, укрепил свои вооружённые силы и экономику, а затем восстановил контроль над своими территориями.

Это важный пример для Украины и украинского общества. Он показывает, что оккупация не обязательно будет вечной. Иногда необходимо остановиться, накопить силы, восстановиться и дождаться момента, когда появятся благоприятные условия для возвращения утраченных территорий», — подчеркнул эксперт.

Есть ли перспектива мирного соглашения?

Несмотря на различия в оценках, оба эксперта обращают внимание на одно обстоятельство: прекращение огня и окончательное политическое урегулирование не являются одним и тем же процессом. Даже если стороны договорятся остановить боевые действия по нынешней линии фронта, им предстоит согласовать территориальные вопросы, гарантии безопасности и механизм исполнения возможных обязательств.

Дополнительную сложность создаёт позиция Москвы. 21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что «России нужен мир, а не перемирие». В то же время обсуждение возобновления трёхсторонних переговоров указывает на сохранение дипломатического канала между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

Таким образом, заявление Зеленского обозначило возможный вариант прекращения боевых действий, но пока не устранило фундаментальных разногласий. Перспективы дальнейшего процесса будут зависеть от того, смогут ли стороны согласовать не только линию прекращения огня, но и условия, которые каждая из них сочтёт приемлемыми для долгосрочной безопасности.