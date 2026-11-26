Нападающий «Барселоны» Энтони Гордон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА по итогам голосования болельщиков.

Как сообщила пресс-служба УЕФА, английский футболист получил это звание после матча пятого тура против азербайджанского «Сабаха», в котором оформил дубль. Встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:1.

В голосовании Гордон опередил Килиана Мбаппе из мадридского «Реала», Антонио Нусу из «Лейпцига» и Кучо Эрнандеса из «Бетиса».