Может ли Россия стать частью тюркского диалога: мнение эксперта из Казахстана

Инициатива президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о возможном участии России в Организации тюркских государств (ОТГ) стала одним из заметных заявлений XIII саммита объединения, прошедшего 30 октября в Анкаре. Казахстанский лидер предложил рассмотреть два варианта взаимодействия: присоединение России к организации в качестве полноправного участника либо предоставление ей статуса наблюдателя. Отдельно он обратил внимание на исторические связи России с тюркским миром и значительное число тюркских народов, проживающих на ее территории.

Инициативу Токаева, ее возможные последствия для геополитической роли ОТГ, перспективы российско-тюркского сотрудничества и позицию Казахстана в этих процессах в комментарии 1news.az оценил казахстанский политолог, эксперт-международник Риззат Тасым.

По словам эксперта, предложение казахстанского президента не стало неожиданностью для тех, кто внимательно следит за процессами консолидации тюркского мира. Вопрос о возможном участии России в деятельности ОТГ обсуждался уже достаточно давно, однако именно Казахстан предложил перевести эту дискуссию в практическую плоскость, обозначив конкретные форматы взаимодействия.

«За этой инициативой стоит более широкий вопрос: кого мы имеем в виду, когда говорим о единстве тюркского мира? Тюркский мир исторически шире круга независимых тюркских государств. Татары, башкиры, чуваши, якуты и другие тюркские народы России — часть этой общности. Их языки, культура и историческое наследие формировались веками. Если мы всерьёз говорим о консолидации тюркского мира, важно создавать возможности для сотрудничества между его народами, где бы они ни жили, с уважением к суверенитету государств», — отметил Тасым.

По его мнению, для Москвы участие в деятельности организации могло бы стать возможностью наладить регулярный диалог со странами ОТГ, а также расширить сотрудничество между университетами, научными и культурными учреждениями. В качестве одного из примеров эксперт привел проект «Алтай — колыбель тюркской цивилизации», который уже получил поддержку Казахстана.

Для Астаны же эта инициатива продолжает дипломатическую линию, сформировавшуюся еще в начале 1990-х годов: «Тогда Казахстан стремился сохранить связи на общем историческом пространстве и не допустить углубления разделительных линий, в том числе между славянскими и тюркскими народами. Сегодня та же логика позволяет нам укреплять сотрудничество внутри тюркского мира и одновременно расширять круг его партнёров. О практическом результате можно будет судить по тому, какой формат получит поддержку и какие совместные проекты удастся запустить».

Говоря о возможном изменении геополитической роли ОТГ, Тасым отметил, что как формат «ОТГ+», так и механизм участия наблюдателей нуждаются в дальнейшем развитии.

«На мой взгляд, в обоих случаях геополитическая роль организации могла бы усилиться прежде всего за счёт расширения её возможностей для диалога.

Если речь непосредственно о более глубоком взаимодействии с РФ, то баланс интересов внутри ОТГ будет зависеть от конкретных условий участия России и от того, насколько её присутствие будет влиять на повестку. Полноправное членство означало бы участие в выработке решений и потому имело бы более серьёзные последствия для внутреннего баланса», — пояснил он.

В качестве примера уже существующего сотрудничества эксперт привел опыт ТЮРКСОЙ, где российские республики участвуют в качестве наблюдателей. Он также напомнил, что в 2014 году Казань получила статус культурной столицы тюркского мира. По словам Тасыма, показателен и опыт взаимодействия Турции с Татарстаном, включающий торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество, а также открытие генерального консульства Турции в Казани и представительства Татарстана в Стамбуле.

При этом эксперт обратил внимание, что взаимодействие России со странами ОТГ уже развивается в рамках других региональных объединений. Москва, Астана и Бишкек сотрудничают в ЕАЭС и СНГ, а отношения России и Узбекистана охватывают промышленность, энергетику, транспорт и гуманитарную сферу.

«ОТГ могла бы дополнить эти каналы там, где есть общий интерес нескольких стран, например, в научных и культурных проектах или в обсуждении транспортных маршрутов. Поэтому масштаб изменений я бы оценивал по двум признакам, какую роль Россия получит в формировании повестки ОТГ и какие проекты государства организации будут готовы реализовать вместе с ней», — отметил он.

Отдельно Тасым остановился на заявлении Токаева о том, что Организация тюркских государств не должна превращаться в военный альянс. По его словам, для Казахстана это принципиальная позиция, поскольку Астана изначально рассматривала ОТГ прежде всего как площадку экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«В условиях геополитической конкуренции переход к блоковой логике был бы контрпродуктивным. Он мог бы поставить под угрозу то, чего страны ОТГ уже добились в торговле, образовании и культуре», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что государства объединения имеют разные военные доктрины, международные обязательства и подходы к обеспечению безопасности, поэтому вопрос создания военного альянса, по его оценке, находится за пределами повестки нынешнего десятилетия.

Возможное участие России, считает эксперт, вполне соответствует такому подходу. Форматы «ОТГ+» и наблюдательства позволили бы развивать сотрудничество в транспортной логистике, науке, образовании и культуре, не меняя основного характера организации.

Оценивая реалистичность полноценного присоединения России к ОТГ, Тасым назвал такой сценарий маловероятным в обозримой перспективе. Более осуществимыми он считает именно два варианта, предложенных Токаевым: формат «ОТГ+» и статус наблюдателя.

Эксперт подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса важно разграничивать тюркский мир как культурно-историческую общность и ОТГ как межгосударственную организацию. По его словам, принадлежность к тюркскому миру таких народов, как татары, башкиры, якуты, тувинцы, алтайцы и хакасы, создает естественную основу для сотрудничества, однако вопрос государственного членства требует отдельного согласования между участниками объединения.

Среди наиболее перспективных направлений взаимодействия политолог выделил гуманитарную сферу: совместные исследования, университетские обмены, сохранение языков и культурного наследия. В то же время возможные разногласия, по его мнению, могут возникнуть вокруг степени влияния Москвы на формирование повестки организации.

«У государств ОТГ могут быть разные взгляды на глубину участия Москвы. Поэтому многое будет зависеть от правил выбранного формата. Если они позволят запускать совместные проекты и сохранят за государствами-членами право определять приоритеты организации, у такого сотрудничества есть практическая перспектива», — резюмировал Тасым.