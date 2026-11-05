Руководитель компании «AİD Group» Самир Яхьязаде снова арестован

Вынесено решение в отношении находящегося под стражей руководителя компании по обучению за рубежом AİD Group Самира Яхьязаде, обвиняемого в крупном мошенничестве против граждан и подделке официальных документов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, он был освобожден под домашний арест. Соответствующее решение вынес Бинагадинский районный суд.

Позже на основании апелляционного протеста прокуратуры в отношении него было принято новое решение.

Бакинский апелляционный суд удовлетворил апелляционный протест Генеральной прокуратуры на решение Бинагадинского районного суда. Самир Яхьязаде был арестован в зале суда.

Отметим, что в результате расследования правоохранительных органов Самиру Яхьязаде предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (совершенное повторно), 178.2.3 (совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (совершенное с причинением значительного ущерба), 318-1.1 (организация незаконного въезда в Азербайджанскую Республику, незаконного пребывания на территории Азербайджанской Республики, незаконного транзитного проезда через территорию Азербайджанской Республики или незаконного выезда из Азербайджанской Республики иностранца или лица без гражданства) и 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт в тех же целях поддельных государственных наград, штампов, печатей, бланков Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.

Уголовное дело расследуется Генеральной прокуратурой.

Супруга Самира Яхьязаде, учредитель и руководитель компании по обучению за рубежом «AİD Group» Нигяр Фархад, также была задержана в августе этого года, после чего в отношении нее была избрана мера пресечения в виде «передачи под полицейский надзор».

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