Нигяр Фархад освободили после допроса
Задержанная на основании многочисленных жалоб Нигяр Фархад, учредитель компании по обучению за рубежом AID Group, освобождена на свободу.
Как стало известно Qafqazinfo, следственный орган пока не ходатайствовал об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.
После нескольких часов дачи показаний ведущую отпустили.
Другая новая информация заключается в том, что уголовное дело в отношении AID Group передано в производство Следственного управления Генеральной прокуратуры. Расследование в отношении Нигяр Фархад, её супруга Самира Яхьязаде и других лиц теперь ведет прокуратура.
В отношении Нигар Фархад также ведется уголовное преследование по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса. В настоящее время она находится на свободе под следственным контролем. Нигяр Фархад поручено возместить ущерб, причиненный гражданам.
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