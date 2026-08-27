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Задержана Нигяр Фархад

Фаига Мамедова09:28 - Сегодня
Задержана Нигяр Фархад

Задержана ведущая Нигяр Фархад, являющаяся учредителем компании по обучению за рубежом «AİD Group».

Как сообщает Qafqazinfo, Нигяр Фархад была задержана сотрудниками Управления полиции Насиминского района на основании многочисленных жалоб поступивших от граждан.

Она уже привлечена в качестве обвиняемой по ранее возбужденному уголовному делу. В течение дня в суд будет направлено представление для избрания в отношении нее меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведущая находится под следствием, решение по её делу пока не принято.

Отметим, что некоторое время назад по этому же делу был арестован фактический руководитель «AİD Group» Самир Яхьязаде. Он является мужем Нигяр Фархад.

Число жалоб на компанию продолжают расти. Пострадавшие, большинство из которых студенты, заявляют, что не могут вернуть деньги, переданные Нигяр за обучение за границей.

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