МЧС перейдет на усиленный режим работы в праздничные дни

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме в нерабочие дни в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.

Как сообщает ведомство, соответствующее распоряжение подписал министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Согласно распоряжению, профильным структурным подразделениям и организациям министерства поручено принять необходимые меры для обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные дни, оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также быстрого устранения их возможных последствий.