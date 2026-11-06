Стало известно, ожидаются ли магнитные бури в Азербайджане в праздничные дни

Кафедра астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) представила прогноз геомагнитной обстановки на праздничные дни.

В настоящее время солнечная активность находится на низком или среднем уровне. Несмотря на то что в различных областях поверхности Солнца наблюдаются вспышки класса M, которые могут вызывать помехи в распространении радиосигналов, их влияния на Землю не ожидается.

Согласно четырехдневному прогнозу, до 12 ноября геомагнитное поле на средних географических широтах, в том числе на территории Азербайджана, будет оставаться преимущественно спокойным.

Ожидается, что 9-10 ноября индекс Kp, характеризующий интенсивность геомагнитных возмущений по десятибалльной шкале, составит 3-4 балла, а 11-12 ноября - 2-3 балла. На высоких географических широтах показатель прогнозируется в пределах 4-5 баллов.

По оценке специалистов, в указанный период геомагнитное поле будет преимущественно стабильным или слабо возмущенным. Вероятность возникновения сильных или разрушительных геомагнитных бурь крайне низкая. Сильных магнитных бурь не ожидается.