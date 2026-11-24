Смерть человека - событие, перед которым, казалось бы, должны умолкнуть даже самые громкие споры.

Особенно когда речь идет о внезапной и трагической гибели людей, которые еще несколько часов назад жили обычной жизнью, строили планы, общались с близкими и даже не подозревали, что их история закончится так страшно. Однако реакция части азербайджанского сегмента социальных сетей на гибель бывшей телеведущей Ады Сулейман и ее знакомого Анара Керимова показала, что для некоторых пользователей чужая смерть далеко не повод остановиться и проявить хотя бы элементарное уважение, а очередная возможность для обсуждений, сплетен и сомнительных публикаций.

Так, некоторые пользователи принялись самостоятельно выяснять, кем друг другу приходились погибшие, какие отношения их связывали, почему они оказались вместе в автомобиле и что могло происходить между ними до трагедии. Ведь по мнению пользователей, если мужчина и женщина оказались наедине, то обязательно под этим подразумевается нечто большее, чем дружба или товарищество.

При этом отсутствие достоверной информации совершенно не мешало отдельным комментаторам делать категоричные выводы, выдвигать обвинения и фактически выносить собственные моральные приговоры людям, которые уже не могут ни ответить на эти заявления, ни защитить себя.

Особенно показательно, с какой легкостью люди начинают обсуждать личную жизнь погибших, словно речь идет не о двух человеческих судьбах, оборвавшихся в результате страшной аварии, а о вымышленных персонажах. Одни пытаются установить характер отношений между мужчиной и женщиной, а другие позволяют себе откровенно унизительные высказывания, обвинения в сторону предполагаемого образа жизни женщины или ее одежды. В комментариях нашлось место всему, от ничем не подтвержденных обвинений до рассуждений о том, кто и как должен был себя вести. И все это в отношении людей, которые погибли и уже никогда не смогут высказаться по поводу того, что о них пишут.

Но в какой момент человеческое любопытство окончательно вытеснило элементарное чувство такта? С каких пор чужая личная жизнь становится общественным достоянием только потому, что человек оказался в центре трагической новости?

Ко всему этому, вместо того чтобы сообщать проверенную информацию, некоторые медиа так же предпочли подогревать интерес аудитории, эксплуатируя смерть двух людей и реакцию их близких. Ведь в подобных обстоятельствах особенно легко переступить границу между информированием и откровенным паразитированием на чужом горе. Есть огромная разница между обсуждением обстоятельств трагедии и попытками устроить посмертный суд над ее участниками.

На фоне подобных публикаций и обсуждений особенно актуальным выглядит заявление Совета прессы Азербайджана, который обратил внимание на нарушения профессиональной этики при освещении общественно значимых событий, распространение непроверенных сведений и пренебрежение правом на неприкосновенность частной жизни.

«В последние дни при освещении общественно значимых событий со стороны некоторых субъектов медиа и журналистов наблюдаются случаи отхода от принципов профессиональной этики. В частности, распространение непроверенной информации без ссылок на официальные источники, а также ее поспешная и поверхностная подача аудитории вызывают серьезные вопросы относительно критериев ответственности и профессионализма в медийной деятельности. Подобные случаи подрывают доверие общества к информации, наносят удар по традиционной миссии и авторитету журналистики.

Оперативное информирование общества со стороны медиа заслуживает одобрения, однако оперативность не должна обеспечиваться в ущерб точности фактов, проверке данных, объективному изложению сути событий и принципам профессиональной этики.

При распространении информации субъекты медиа и журналисты должны с особой чуткостью подходить к принципу неприкосновенности частной жизни. Публикация сведений, фото- и видеоматериалов, касающихся жизни лиц, не представляющих общественного интереса, без учета их прав и интересов несовместима с этическими стандартами. Наблюдаемые в последние дни факты нарушения этого принципа вызывают обеспокоенность.

Уважение к неприкосновенности частной жизни и человеческому достоинству, а также защита персональных данных при подаче информации являются одними из основополагающих этических требований. Не следует забывать, что подобные случаи наносят серьезный ущерб общественному авторитету журналистики.

Совет прессы Азербайджана считает, что субъекты медиа и журналисты должны со всей серьезностью отнестись к этим вопросам и руководствоваться в своей деятельности факторами социальной ответственности, профессионализма и доверия. Журналистика не должна приносить свою миссию по донесению до общества общественно значимой информации в жертву сенсациям, рейтингам и погоне за вниманием, а обязана проявлять этическую чуткость и ответственность при подаче материалов.

Совет прессы призывает представителей субъектов медиа, журналистов, а также всех лиц, осуществляющих независимую журналистскую деятельность, строго соблюдать «Правила этического поведения азербайджанских журналистов» и заявляет, что чуткий, добросовестный и профессиональный подход к событиям и процессам является главным условием выполнения миссии журналистики перед обществом, сохранения доверия к медиа и их авторитета».

Смерть незнакомых людей внезапно превращается для некоторых в возможность рассказать окружающим, как правильно жить, с кем общаться, куда ездить и какие решения принимать. При этом многие даже не замечают, насколько цинично выглядит подобное поведение, ведь люди, не знавшие погибших лично, не обладающие полной информацией о произошедшем и не имеющие никакого отношения к их частной жизни, позволяют себе говорить о них с позиции безусловного морального превосходства.

Можно обсуждать ответственность за рулем, необходимость пользоваться услугами трезвого водителя, опасность превышения скорости и последствия безрассудного поведения на дороге. Более того, подобные трагедии должны становиться поводом для серьезного общественного разговора о безопасности. Но для этого не требуется придумывать подробности чужих отношений, распространять неподтвержденные обвинения и унижать погибших. Если единственное, что человек способен вынести из чужой смерти, это лишь очередная сплетня, проблема заключается уже не в самой новости, а в отношении этого человека к чужой человеческой жизни.

В конечном итоге, публичность не лишает человека права на достоинство. Работа на телевидении, известность в социальных сетях или присутствие в информационном пространстве не означают, что после смерти его личная жизнь становится безраздельной собственностью аудитории. Тем более это не дает никому права использовать чужую трагедию для самоутверждения, развлечения или получения просмотров.

В этой истории уже достаточно трагедии, ведь два человека погибли, семьи потеряли близких, но вместо того, чтобы проявить сдержанность, часть общества предпочла устроить публичное обсуждение чужой жизни, в котором практически не осталось места ни состраданию, ни уважению, ни здравому смыслу.

И если после гибели двух людей главной темой для кого-то становятся не опасность безответственного поведения на дороге, не цена человеческой жизни, а предполагаемый характер отношений погибших и «образ жизни жензины», то, пожалуй, стоит задуматься не об их личной жизни, а о собственных моральных ориентирах.