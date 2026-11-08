 Пресс-служба Президента подготовила видеосюжет о встрече Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше | 1news.az | Новости
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Пресс-служба Президента подготовила видеосюжет о встрече Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше

Редакция 1news19:30 - Сегодня
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Пресс-служба Президента подготовила видеосюжет о встрече Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Шуше состоялась церемония официальной встречи Реджепа Тайипа Эрдогана. Президента Турецкой Республики встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Затем состоялась встреча лидеров один на один, после чего президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для прессы.

Пресс-служба Президента подготовила видеоматериал о встрече глав государств.

1news.az представляет данные кадры:

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