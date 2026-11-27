«Дачный дом, в котором проживают Фира Джалилова и ее мать, ранее принадлежал Алигусейну Гусейнову».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сюжете Baku TV.

«Согласно предоставленной информации, этот дачный дом ранее находился в собственности Алигусейна Гусейнова. Некоторое время назад дом был переоформлен на имя матери Фиры Джалиловой». Отмечается, что Алигусейн Гусейнов женат и у него трое детей:

«Некоторое время назад этот человек познакомился с матерью Фиры Джалиловой, и они начали неофициально жить вместе», - говорится в сюжете.

Сообщается, что ранее Алигусейн Гусейнов работал директором завода и имел хорошее материальное положение. Отмечается, что в последнее время из-за финансовых трудностей он совершил мошенничество в отношении ряда лиц. По имеющимся данным, Алигусейн Гусейнов, который, как утверждается, скрывался на даче телеведущей Фиры Джалиловой в поселке Новханы, ранее был судим и находился в розыске за повторно совершенные преступления. Некоторое время назад он приехал в Баку из одного из районов.

Утверждается, что А. Гусейнов был размещен в их доме по просьбе одного из знакомых матери телеведущей и скрывался там более 10 дней.

Вчера сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что разыскиваемое лицо прячется на указанной даче. В ходе проведенной проверки эти сведения подтвердились, и владельцу дома было рекомендовано выдать данного человека полиции. Однако хозяин дома опроверг эту информацию, заявив, что посторонних у него нет.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили оперативные данные и установили, что А. Гусейнов скрывается в постройке во дворе этой дачи. В результате проведенной полицейскими операции он был задержан в своем укрытии и передан следствию.

По данному факту расследование продолжается.

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