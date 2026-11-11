В Астаре маршрутка с пассажирами попала в аварию: есть пострадавшие 

В Астаринском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса.

В результате аварии пострадали около 10 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел на сельской дороге Кижаба-Дегади.

По предварительным данным, микроавтобус марки «ГАЗель», следовавший в направлении Астары, перевернулся на территории села Дегади.

В момент происшествия в салоне находились около 20 пассажиров. Получивших травмы доставили в центральные районные больницы Астары и Ленкорани.

По факту происшествия проводится расследование.