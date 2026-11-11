Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров СОР31 - ОБНОВЛЕНО

11 ноября в турецкой Анталье состоялся Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.

Сначала в исполнении ансамбля «Огни Анатолии» были представлены различные танцевальные номера.

Затем выступили генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, Премьер-министр Австралийского Союза Энтони Альбанезе, Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али, Президент Федеративной Республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.