В Азербайджане открыли телефонную линию для решения технических проблем в школах

Министерство науки и образования запустило телефонную линию поддержки 146-4 для оперативного рассмотрения обращений представителей административного персонала общеобразовательных учреждений и оказания помощи в решении технических вопросов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства науки и образования.

По данной линии руководители общеобразовательных учреждений и сотрудники их административного персонала смогут обращаться по вопросам, связанным с техническим обеспечением школ, а также использованием электронного журнала.

Отмечается, что обращения могут касаться следующих вопросов:

- Проблем с интернет-соединением в общеобразовательных учреждениях;

- Вопросов и трудностей, возникающих при использовании электронного журнала;

- Других технических проблем, с которыми сталкиваются общеобразовательные учреждения.

«Новая линия поддержки призвана обеспечить оперативное устранение технических трудностей, возникающих в общеобразовательных учреждениях при использовании цифровых сервисов», - подчеркивают в министерстве науки и образования.