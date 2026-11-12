Скончалась звезда сериала «Главный госпиталь» Рэндалл Инглэнд

Американский актер Рэндалл Инглэнд, известный по роли Джека Слейтера в популярном телесериале «Главный госпиталь», скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает издание People, актер умер 25 сентября в Лос-Анджелесе после борьбы с раком пищевода - по словам близких, Инглэнд ушел из жизни в окружении родных.

Р.Инглэнд родился в 1951 году в Оклахома-Сити. До начала актерской карьеры он занимался модельным бизнесом, работал в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Милане и Лос-Анджелесе, а затем решил посвятить себя театру и кино.

Широкую известность актер получил благодаря роли Джека Слейтера в сериале «Главный госпиталь», он также снимался в сериале «Спасатели Малибу».

В семье актера отметили, что больше всего он гордился ролью отца и дедушки.

Родные также призвали желающих почтить память актера сделать пожертвования в пользу организации Esophageal Cancer Action Network, занимающейся поддержкой людей, столкнувшихся с раком пищевода.