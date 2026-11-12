Халит Эргенч откровенно рассказал о тяжелом детстве и сожалениях после смерти родителей - ВИДЕО

Турецкий актер Халит Эргенч, получивший широкую известность благодаря роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», откровенно рассказал о непростом детстве, чувстве одиночества и переживаниях, связанных с потерей родителей.

Об этом артист рассказал в интервью ведущему Анасу Бухмашу в рамках проекта #ABtalks.

В ходе беседы Х.Эргенч признался, что его детство было непростым. Описывая этот период жизни, актер назвал три слова: одиночество, суровость и глубина. По его словам, после рождения сестры, которой требовалось особое внимание и забота, большая часть внимания родителей была сосредоточена на ней. Это повлияло на эмоциональное состояние будущего актера. Утешение он находил на природе и у моря.

Халит Эргенч также поделился воспоминаниями о родителях и рассказал о сожалениях, которые остались у него после их смерти - особенно эмоционально актер в интервью #ABtalks говорил о матери.

Звезда сериала «Великолепный век» признался, что хотел бы уделять ей больше внимания во время болезни, чаще быть рядом и проводить с ней больше времени. Кроме того, артист сожалел, что не успел свозить мать в места, которые она мечтала посетить.

Говоря об утрате родителей, Эргенч отметил, что после их ухода человек осознает, что больше не является чьим-то ребенком - по его словам, это одно из самых тяжелых осознаний, с которыми приходится сталкиваться в жизни.