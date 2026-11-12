Скончался советник ректора UNEC Эльдар Азадов

Ушел из жизни советник ректора UNEC по учебно-методическим вопросам, доктор философии по экономическим наукам, доцент Эльдар Азадов.

О смерти Э.Азадова сообщается на официальных страницах UNEC в социальных сетях.

«Эльдар муаллим посвятил свою жизнь науке, образованию и подготовке молодых специалистов. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах коллектива UNEC», - отмечается в сообщении, в котором коллектив учебного заведения приносит соболезнования родным и близким Э.Азадова.

Allah rəhmət eləsin!