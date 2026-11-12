Погода на пятницу: в Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 13 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягивать облаками. В основном осадков не ожидается. Умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах возможен временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 14-19° тепла. В горных районах ночью ожидаются морозы 3-8°, днем - 7-12° тепла.