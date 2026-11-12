Хегсет - только начало? Кто еще из окружения Трампа может стать мишенью демократов? - прогноз эксперта для 1news.az

Попытка добиться импичмента главы Пентагона Пита Хегсета может оказаться не столько самостоятельной политической инициативой, сколько началом более масштабной кампании против ближайшего окружения президента США Дональда Трампа.

На фоне перехода большинства в Конгрессе к демократам под угрозой могут оказаться и другие представители его администрации — от министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего до директора ФБР Кэша Пателя.

Напомним, член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте Хегсета, обвинив его в превышении полномочий и нарушении Конституции. Документ содержит восемь пунктов обвинения, три из которых непосредственно связаны с военной операцией США против Ирана. По версии конгрессмена, глава Пентагона продолжил боевые действия без разрешения Конгресса, нарушив закон о военных полномочиях 1973 года.

Другие претензии касаются американских военных операций в Йемене и Венесуэле, соблюдения законодательства о защите мирного населения и давления на критиков администрации Трампа.

Сам американский президент уже заявил, что продолжит поддерживать Хегсета, назвав его человеком, который «выиграл две войны». При этом в адрес инициатора резолюции Томаса Мэсси Трамп выступил с резкой критикой.

Своим мнением с 1news.az поделилась политолог, доктор политических наук Татьяна Полоскова.

По словам эксперта, происходящее вокруг главы Пентагона следует рассматривать в более широком политическом контексте.

«Могу сказать, что "наезд" на Хегсета — это своеобразная репетиция сценария импичмента Трампу и, как в политических кругах говорят, попытка "раскассирования" его команды», — считает Полоскова.

Она обращает внимание, что Мэсси делает ставку прежде всего на юридическую сторону обвинений. Восемь предложенных им статей действительно связаны с действиями США в отношении Ирана. В частности, конгрессмен утверждает, что операция началась без объявления войны и разрешения Конгресса, а последующие удары продолжались даже после принятия Палатой представителей и Сенатом резолюции с требованием вывести американские войска.

Еще одна претензия касается предусмотренного законом 1973 года срока: по мнению Мэсси, несанкционированные военные действия должны были завершиться к 1 мая с учетом дополнительных 30 дней на вывод войск.

Однако, подчеркивает политолог, юридическая сторона вопроса далеко не однозначна.

«Закон 1973 года разрешает президенту начинать боевые действия без Конгресса в случае нападения на США. Администрация Трампа в качестве контраргумента ссылается на "неотложную ядерную угрозу" со стороны Ирана. Кроме того, имеются прецеденты аналогичных действий в последние десятилетия. Причем это имело место у обеих партий», — отмечает собеседница 1news.az.

По ее словам, Трамп также оспаривает претензии относительно 60-дневного срока. Администрация утверждает, что военные действия прекратились после перемирия 7 апреля, а последующие удары представляли собой отдельную операцию. Мэсси, напротив, настаивает, что «война никогда не заканчивалась».

Полоскова напоминает, что подобные споры уже возникали в американской политике. В частности, дискуссии о том, можно ли считать воздушную кампанию полноценными военными действиями, сопровождали операцию администрации Барака Обамы в Ливии в 2011 году, а также более поздние действия администрации Трампа.

Сможет ли Хегсет удержаться в кресле?

Несмотря на громкие обвинения, эксперт считает перспективы реального отстранения главы Пентагона крайне сомнительными.

«Американские эксперты уже заявили, что данное дело — это "серая зона" с явным политическим оттенком. И это не компетенция судебно-исполнительной власти, а политический вопрос», — говорит она.

Полоскова обращает внимание на конституционное распределение полномочий в США: верховное командование вооруженными силами принадлежит президенту, а не министру обороны. Хегсет, по ее оценке, прежде всего исполняет решения главы государства.

«Конституция — это Основной Закон. И, согласно ей, вся полнота военных решений принадлежит Трампу как президенту страны», — поясняет политолог.

Дополнительным препятствием для инициаторов импичмента станет необходимость заручиться поддержкой двух третей Сената — 67 голосами. Даже если после начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года демократы возобновят процедуру, добиться такого результата при нынешнем раскладе практически нереально.

«Но борьба за репетицию импичмента Трампу началась. И можно ожидать новых фигурантов из команды президента США, которые попадут в эти сценарии», — предполагает Полоскова.

Кто еще из команды Трампа может оказаться под ударом?

Среди наиболее уязвимых представителей администрации эксперт называет министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего и директора ФБР Кэша Пателя.

В отношении Кеннеди-младшего статьи об импичменте уже вносила конгрессвумен Хейли Стивенс. Среди претензий звучала формулировка о том, что министр «отвернулся от науки». Однако правоведы оценили юридическую основу подобных обвинений как слабую. Сам Трамп публично называл Кеннеди-младшего «одной из потенциальных целей демократов».

Еще более сложная ситуация, по мнению Полосковой, складывается вокруг главы ФБР Кэша Пателя. Осенью конгрессмен Марк Визи готовил статьи об импичменте против него, выдвигая обвинения во лжи в связи с делом Джеффри Эпштейна и расследованием убийства Чарли Кирка.

По ее словам, публикации американских СМИ и экспертные расследования также содержат сведения о коррупционных случаях внутри ведомства. Полоскова утверждает, что подобные эпизоды фиксируются сотнями ежегодно и уже становились поводом для политических атак на Пателя со стороны его оппонентов.

В качестве примеров кадровых потрясений в администрации Трампа политолог приводит судьбу бывшего генерального прокурора Пэм Бонди и экс-министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Против Бонди в декабре 2025 года запускалась процедура импичмента из-за несоблюдения установленного срока публикации материалов по делу Эпштейна. В апреле 2026 года Трамп уволил ее. Ноэм лишилась должности в марте 2026 года. До этого, в январе, ей предъявляли претензии, связанные с предполагаемым воспрепятствованием работе Конгресса, нарушением прав задержанных миграционной службой ICE и распределением контрактов на 220 млн долларов.

Импичменты без отставок или начало большой политической войны?

По прогнозу Полосковой, с переходом большинства в Конгрессе к демократам политическое противостояние с администрацией Трампа неизбежно перейдет в более активную фазу.

«Перейти, конечно, перейдет. Однако Хегсета Трамп однозначно не сдаст», — считает собеседница 1news.az.

По ее словам, наиболее вероятным сценарием на январь — весну 2027 года станет формальное голосование по импичменту главы Пентагона, которое, скорее всего, не приведет к его отстранению, а также новые расследования в отношении Кэша Пателя и Роберта Кеннеди-младшего.

Последние, как полагает эксперт, могут закончиться не только отставками, но и уголовными делами.

Таким образом, инициатива против Хегсета может иметь значение далеко за пределами самого Пентагона. Даже если добиться его отстранения не удастся, демократы получат возможность последовательно усиливать давление на команду Трампа, превращая внутренние противоречия администрации в инструмент большой политической борьбы.