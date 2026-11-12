В Шекинском районе незаконно вырубили более 100 деревьев возрастом до 150 лет - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Государственной службой экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов провело операцию по выявлению и задержанию лиц, занимающихся незаконной вырубкой и переработкой деревьев в лесных массивах страны.

Поступила оперативная информация о массовой незаконной вырубке ценных пород деревьев на территории села Киш Шекинского района, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

В результате проведённых мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в незаконной вырубке деревьев местные жители: Хуммет Фейзуллаев, Нювяр Бабаев, Сархан Хумметов, Талех Абдуллаев, Рустам Магерамов и Гемло Насирли.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные незаконно вырубали деревья, перерабатывали древесину и затем продавали её.

При осмотре территории были обнаружены пни более 100 буковых деревьев, срубленных задержанными. Согласно заключению экспертов, возраст некоторых незаконно вырубленных деревьев составлял 100–150 лет.

Работа по предотвращению незаконной вырубки деревьев, своевременному выявлению подобных случаев, установлению других причастных лиц и привлечению их к ответственности продолжается.

«Напоминаем гражданам, что незаконная вырубка, уничтожение и повреждение деревьев и других зелёных насаждений недопустимы. Подобные действия наносят ущерб природе и экологическому равновесию, а в предусмотренных законодательством случаях влекут за собой уголовную ответственность. Призываем граждан бережно относиться к зелёным насаждениям и незамедлительно сообщать в полицию о выявленных фактах их незаконной вырубки или уничтожения», — отмечается в совместном заявлении МВД и Минэкологии.