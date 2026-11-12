Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества -ФОТО - ОБНОВЛЕНО

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита Европейского политического сообщества в столице Ирландии Дублине.

Президент Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в Дублине для участия в сессии.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин встретил главу нашего государства.

Президент Азербайджана принял участие в пленарной сессии открытия саммита.

В заключение участники заседания сделали совместное фото.

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В повестку дня нынешнего саммита, посвященного теме «Европа – сильная, безопасная и взаимосвязанная», включены вопросы построения конкурентоспособной экономики, поощрения инноваций, развития транспортных связей, доступной энергии, а также безопасности и обороны Европы. В нынешнем саммите принимают участие около 50 глав государств и правительств.

16:10

В столице Ирландии Дублине проходит пленарная сессия открытия 9-го саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.