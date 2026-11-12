Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Греции - ФОТО

12 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Дублине.

В ходе беседы стороны рассмотрели состояние двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией.

Была отмечена роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, в том числе Греции, а также его вклад в этом направлении. В данном контексте стороны затронули значение проекта TAP.

На встрече также отметили наличие дополнительных возможностей для увеличения экспорта азербайджанских энергоресурсов, в частности газа, в Европу. В этой связи была подчеркнута необходимость пересмотра финансовых и процедурных механизмов Европейского союза.