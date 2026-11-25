На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече с главой МИД Литвы - ВИДЕО
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На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о встрече главы государства с министром иностранных дел Литовской Республики Кястутисом Будрисом в Баку.
В публикации говорится:
«Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Литовской Республики Кястутиса Будриса».
Prezident İlham Əliyev Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbul edib. https://t.co/CEHv2l8SZN — İlham Əliyev (@azpresident) November 25, 2026
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