Ильхам Алиев встретился в Дублине с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем - ФОТО

12 ноября в Дублине состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Глава чешского правительства с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Азербайджан в апреле этого года и встречу с главой государства в Габале. Было отмечено, что по итогам обсуждений, состоявшихся в рамках того визита, достигнуты хорошие результаты.

В ходе встречи стороны обсудили развитие экономических и торговых связей, реализацию инвестиционных проектов, а также организацию взаимных визитов представителей деловых кругов двух стран.

Отдельно была затронута важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Было отмечено, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию.