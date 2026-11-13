Льюис Хэмилтон встретился с эвакуированными из Газы детьми в Египте - ФОТО

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон встретился с палестинскими детьми, эвакуированными из сектора Газа и получающими помощь в Египте при поддержке международной организации INARA.

О встрече британский автогонщик рассказал в Instagram, отметив, что истории детей, переживших тяжелые травмы, утрату близких и психологические потрясения, глубоко его тронули.

По словам Л.Хэмилтона, некоторые из детей получили огнестрельные ранения и серьезные ожоги в результате атак и до сих пор проходят сложный процесс восстановления. Во время визита спортсмен посетил школу, больницу и центр психологической помощи, где детям помогают справляться с пережитой травмой. Кроме того, он побывал в домах нескольких семей и выслушал их истории о лечении, восстановлении и разлуке с близкими.

Особое впечатление на гонщика произвела стойкость детей и их способность сохранять оптимизм, несмотря на пережитое - рассказывая о своих мечтах, они говорили о желании стать учителями и врачами, чтобы в будущем помогать другим людям так же, как помогли им.

Льюис Хэмилтон также обратил внимание на положение детей, которые продолжают оставаться в секторе Газа. По приведенным им данным, с октября 2023 года там погибли более 21,5 тыс. детей, еще 45 тыс. получили ранения.

«Эти дети ничем не отличаются от ваших. Их жизни так же ценны. Они должны иметь возможность чувствовать себя в безопасности в школьном классе, быть рядом со своими семьями и мечтать о будущем», - подчеркнул спортсмен, поблагодарив медиков и команду INARA за помощь детям в получении медицинской и психологической поддержки, образования, а также за поддержку их семей.

В завершение Л.Хэмилтон призвал общественность не забывать о детях, пострадавших в результате конфликта, поддерживать гуманитарные организации, в том числе INARA, и использовать свои возможности для привлечения внимания к их судьбам.