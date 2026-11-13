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В Грузии сообщили о приговоре Нурмагомедову к шести месяцам тюрьмы за драку

Редакция 1news15:50 - Сегодня
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В Грузии сообщили о приговоре Нурмагомедову к шести месяцам тюрьмы за драку

Российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова якобы приговорили к шести месяцам тюремного заключения после массовой драки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби.

Аналогичное наказание, по информации грузинского Первого канала, получил один из сопровождавших спортсмена мужчин.

Как сообщает телеканал со ссылкой на знакомого участников конфликта, присутствовавшего на судебном заседании, Нурмагомедову и его спутнику также назначили штраф в размере 300 тысяч дирхамов (6,7 млн рублей).

При этом Двалишвили и его товарищ Саба Лазишвили, по тем же данным, избежали тюремного заключения. Каждому назначили штраф в размере 50 тысяч дирхамов, что составляет около 13,6 тысячи долларов, за распространение видеозаписей инцидента.

Брат Лазишвили Звиад ранее сообщил, что Мераба и Сабу должны освободить 13 ноября. Предполагается, что штрафы за грузинских спортсменов оплатит организатор борцовского турнира Real American Freestyle (RAF).

Напомним, конфликт произошёл 11 ноября в холле одного из отелей Абу-Даби. Во время интервью Двалишвили к нему подошёл Усман Нурмагомедов и ударил по лицу. После этого между сопровождавшими бойцов мужчинами началась массовая потасовка.

Полиция Абу-Даби сообщила о задержании десяти человек. Восемь из них участвовали в драке, ещё двоих задержали за съёмку происходящего. Материалы передали в прокуратуру.

Источник: LIFE.ru

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