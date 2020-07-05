«А в здании этом, кто работает? Ну вот!»: реакция Путина на вывешивание флага ЛГБТ на посольстве США - ВИДЕО

В ходе встречи президента России с рабочей группой по поправкам к Конституции сенатор Алексей Пушков рассказал главе государства о том, что на посольстве США вывешен флаг ЛГБТ, что, по всей видимости, раздосадовало самого сенатора.

«Был вывешен флаг на фасаде американского посольства 24-го числа, радужный флаг, ну, флаг ЛГБТ. Это была некая демонстрация», - сказал Пушков.

Путин уточнил, кто работает в том здании, где был вывешен флаг ЛГБТ. Пушков ответил, что там работают «американцы, американские дипломаты».

«Ну и ладно. Они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Нестрашно», - ответил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что в России нет и не будет ограничений прав по расовому признаку и сексуальной ориентации.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам», - отметил президент.

ИСТОЧНИК: RT