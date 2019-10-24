Директору школы, в которой училась Элина Гаджиева, вынесен приговор

В Сабаильском районном суде Баку завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего директора средней школы №162 Севиндж Аббасовой.

Как сообщает корреспондент 1news.az из зала суда, С.Аббасова была признана виновной и приговорена к 2 годам 2 месяцам и 14 дням ограничения свободы.

В частности, с 23:00 до 07:00 ей запрещено выходить из дома, для контроля за этим ей наденут электронный браслет.

Кроме того, в рамках гражданского иска с экс-директора будет взыскано 18 тысяч манатов в пользу матери Элины Гаджиевой.

Напомним, что бывший директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 («Оставление в опасности») и 314.2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия») в качестве обвиняемой. В отношении нее решением суда была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее прокурор потребовал для Севиндж Аббасовой наказания в виде ограничения свободы сроком на 2,6 года.

Эльшан Рустамов, Тимур Рзаев

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