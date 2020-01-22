Хикмет Гаджиев: События 20 января 1990 года - это военное преступление - ВИДЕО

Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, находящийся в эти дни в Брюсселе, дал интервью изданию EurActiv.

1news.az представляет вниманию читателей данное интервью.

- Расскажите о нынешнем состоянии отношений между Евросоюзом и Азербайджаном, близки ли мы к новому торговому соглашению?

- Связи между Азербайджаном и Евросоюзом - одно из основных направлений внешней политики нашей страны. Мы сотрудничаем с Евросоюзом в ряде различных сфер: Азербайджан – один из важных партнеров ЕС в торговой сфере; основные инвесторы в нашей стране преимущественно из государств Евросоюза. Азербайджан и ЕС тесно сотрудничают в сферах безопасности, транспорта, а в энергетической сфере сформировались отношения стратегического партнерства.

Этот год особенно значим, потому что мы завершаем последнюю часть проекта ТАР, и уже в середине лета посредством трубопроводов TANAP и TAP азербайджанский газ физически поступит на территорию Евросоюза.

Кроме того, мы начали процесс переговоров по новому партнерскому соглашению с Евросоюзом, которые продолжаются. Существуют определенные фундаментальные вопросы, на которые у сторон разные взгляды. Вместе с тем обе стороны проявляют конструктивный подход, работают сообща для сближения позиций. Практически 90% проекта соглашения обговорены, однако имеется ряд энергетических и торговых вопросов, по которым мы ожидаем от ЕС более гибкого подхода. Мы считаем, что ЕС в связи с соглашением не должен проявлять агрессивного подхода с использованием выражений «преференциальная торговля» или других, и верим, что, руководствуясь этим, сможем продвинуться в переговорах. Потому что эти вопросы имеют стратегическое значение и для Азербайджана. У нас есть свой внутренний процесс реформ, экономические приоритеты и инициативы, и по этой причине должен быть взаимовыгодный подход, а соглашение составлено так, чтобы отвечать интересам обеих сторон.

- В одном из последних интервью Президент Ильхам Алиев не был особо оптимистично настроен в связи с политикой Восточного партнерства. Есть ли изменения в этом контексте?

- Президент в целом затронул связи Азербайджана с Евросоюзом и сотрудничество во многих сферах. Что касается Восточного партнерства, Президент еще раз отметил, что Восточное партнерство – это рамки, которые объединяют различные страны, и мы являемся составной частью данного процесса.

Мы участвуем в программе «Восточное партнерство», и сейчас идут переговоры и обсуждения о ее дальнейшем развитии. Однако для нас исключительно важно, чтобы этот процесс охватывал всех партнеров, и между ними проводилась градация. К тому же Восточное партнерство должно быть сформировано так, чтобы отвечало интересам стран-партнеров и соответствовало этим странам.

Азербайджан видит Восточное партнерство как общие рамки, мы не ищем какой-либо донорской поддержки или финансовой помощи в рамках этой программы. Наша цель - использовать этот широкий формат для расширения сотрудничества с Евросоюзом.

- По вашему мнению, какую роль может сыграть Азербайджан в деле сближения Востока и Запада?

- В целом, концепция Шелкового пути совпадает со взглядом Азербайджана на этот вопрос, поскольку страна исторически располагалась на древнем Шелковом пути. Именно по этой причине вдоль данного пути, вдоль Каспийского моря мы со своими центральноазиатскими партнерами формируем различные механизмы связей. Это касается не только транспорта, но и информационных и коммуникационных технологий.

Азербайджан вместе с центральноазиатскими партнерами, Китаем и другими, прокладывает по дну Каспийского моря новую фибероптическую линию. Мы также работаем над морскими и воздушными компонентами «Шелкового пути».

Мы осознаем большой потенциал торгового оборота между Китаем и ЕС, и Азербайджан может сыграть роль в качестве срединного коридора, в частности, благодаря уже сданной в эксплуатацию и полностью рабочей железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Мы с партнерами из ЕС можем сделать многое. Азербайджан совместно с Ираном и Россией пытается создать линию связи в направлении Север-Юг. Железнодорожная система Азербайджана хорошо скоординирована и интегрирована в систему железных дорог России. Сейчас мы работаем с иранскими партнерами, чтобы в короткие сроки доставлять грузы из стран бассейна Индийского океана на север Европы. Это - возможности, над которыми мы работаем вместе с партнерами. Мы полагаем, что в данном направлении уже достигнут хороший прогресс.

- Что вы можете сказать о текущем состоянии связей НАТО-Азербайджан?

- В прошлом году мы отметили 25-летие программы «Партнерство во имя мира», к которой Азербайджан присоединился в 1994 году. С тех пор сотрудничество с НАТО играет важную роль в реформах, проводимых в Азербайджане в сфере безопасности и обороны. Различные тренинги, обучения и тренировки в рамках программ НАТО стали важным средством для повышения обороноспособности Азербайджана.

Сейчас НАТО воспринимает Азербайджан как надежного и верного своим обязательствам партнера. Я могу с гордостью сказать, что сегодня азербайджанские солдаты вместе с союзными и партнерскими странами НАТО плечом к плечу борются с терроризмом в Афганистане и стараются принести в эту страну мир и спокойствие. Азербайджан также играет важную роль транзитного и логистического узла в транспортировке грузов, жизненно важных для союзных и партнерских стран НАТО.

Мы верим, что существует больший потенциал для развития диалога и политических консультаций. В ходе моего визита в Брюссель состоялись обсуждения в формате «29+1» (НАТО + Азербайджан) по общим политическим и региональным вопросам, включая армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Это дало мне возможность проинформировать коллег и друзей из союзных и партнерских стран НАТО о конфликте.

- Как вы оцениваете позицию ЕС по нагорно-карабахскому конфликту?

- Мы положительно оцениваем принципиальную и категоричную позицию ЕС относительно территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана, которая еще раз нашла свое отражение в документе «Приоритеты партнерства», подписанном между ЕС и Азербайджаном. Мы видим, что эта политика также продолжается в резолюции Европарламента по исполнению документа Единой внешней политики и безопасности Евросоюза, носящего характер обязательства по признанию ЕС территориальной целостности стран Восточного партнерства. Для нас это исключительно важно, и мы одобряем его.

Кроме того, мы считаем, что эти следующие из Хельсинкского заключительного акта и международного права фундаментальные принципы должны - без дискриминации - применяться ко всем конфликтам, включая страны Восточного партнерства. Мы бы хотели, продолжения этой политики, и чтобы позиции ОБСЕ, ООН и некоторых других международных структур так же нашли отражение, как и позиции ЕС, потому что территориальная целостность – это определяющий фактор для любой страны.

- Видите ли вы какие-либо перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта?

- Как говорит и наш Президент, к сожалению, прошлый год был потерянным с точки зрения урегулирования конфликта. Мы не можем констатировать какого-либо особого продвижения в деле урегулирования этого конфликта. Наоборот, мы становимся свидетелями непродуктивной, деструктивной политики Армении. Армянская сторона пыталась изменить формат переговоров, несмотря на уже существующий устоявшийся формат переговоров: Армения и Азербайджан – стороны данного конфликта, а сопредседатели Минской группы ОБСЕ – посредники. Затем армянская сторона на очень высоком уровне заявила о «новых территориях, новых войнах» и «невозвращении даже сантиметра земли». И, наконец, премьер-министр Армении в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди заявил, что «Карабах – это Армения», а это означает аннексию одной страной на уровне руководителя территории другого суверенного государства, что совершенно неприемлемо. Это не просто наносит удар по переговорам, но и полностью рушит переговоры. Мы донесли до стран-сопредседателей, международной общественности, что Нагорный Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак!

- Что символизирует надетый на вас значок?

- Это символизирует 30-ю годовщину событий Кровавого января в Азербайджане. Был еще советский период, и руководитель Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев объявил в Азербайджане чрезвычайную ситуацию и ввел в республику 26-тысячное войско. Единственной целью было сломить волю, напугать азербайджанский народ, который задумался о независимости, свободе. Танки и солдаты применили силу в отношении мирных демонстрантов, не делая никаких различий. В результате 140 человек были убиты, несколько сотен получили ранения. Это были невинные гражданские лица, желающие свободы, независимости и справедливости. Таков был один из элементов массового наказания со стороны советского руководства. Это – военное преступление и преступление против человечности.

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