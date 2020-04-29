Как ЕС поддерживает Азербайджан в период пандемии: 500 малообеспеченных семей получают адресную помощь – ФОТО

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В период пандемии коронавирусной инфекции Евросоюз трансформировал свои внешнеполитические приоритеты в сотрудничестве со странами-партнерами.

Однако основным фокусом по-прежнему остается поддержка стран-партнеров, в частности, восточных соседей, включая Азербайджан.

Политике ЕС в отношении соседей в период кризиса, вызванного пандемией, был посвящен онлайн-брифинг для журналистов из стран Восточного партнерства.

Катарина Матернова, заместитель гендиректора департамента Еврокомиссии по европейской политике соседства, отметила, что 8 апреля было решено выделить странам-партнерам ЕС крупный пакет помощи под названием «Команда Европы» на общую сумму более 20 млрд евро.

Эти средства направлены преимущественно на поддержку сектора здравоохранения, помощь стране в реагировании на экономический кризис, вызванный пандемией, а также на поддержку уязвимых групп населения.

Из общего пакета помощи странам, входящим в программу «Восточное партнерство», предусматривается поддержка в размере 962 млн евро. Непосредственно Азербайджану выделено 14 млн евро.

В этом контексте Катарина Матернова сообщила, что одним из проектов в Азербайджане, который реализуется в рамках выделенной финансовой помощи ЕС, является поддержка продуктами питания сотен малообеспеченных семей, а также семей, в которых есть дети с инвалидностью.

По информации Делегации ЕС в Азербайджане, которая также была распространена в среду, 29 апреля, продуктовые наборы, в которые входят куриное мясо, рис, масло, сыр и другие основные продукты питания, уже были доставлены более 213 семьям. К концу следующей недели планируется охватить адресной помощью более 500 семей этой группы.

На местах проект реализуется организацией UNICEF, а также волонтерской группой ASAN Könülləri.

Ранее сообщалось, что на средства, выделенные ЕС, будет реализован еще один проект – профтехнические учебные заведения в Гяндже, Мингячевире, Джалилабаде, Гахе и Исмаиллы приобретут оборудование для производства средств индивидуальной защиты для медперсонала.

На фото: раздача еды уязвимым группам населения в Азербайджане. Источник: EU Delegation

Затронули на брифинге и все возрастающую проблему дезинформации в период кризиса, вызванного пандемией. Об этом говорили глава East Stratcom Task Force Аннели Ахонен и представитель отдела по стратегическим коммуникациям Внешнеполитической службы ЕС Лутц Гюльнер.

Было отмечено, что за последние 2-3 месяца структурами Евросоюза по борьбе с дезинформацией были зарегистрированы сотни примеров фейковых новостей на тему пандемии COVID-19.

Цель дезинформационных потоков – попытка манипулировать общественным сознанием. Основными тезисами, распространяемыми дезинформаторами, спикеры назвали искусственное происхождение вируса, теории заговора о «глобальных элитах», а также неспособность Европы и Запада в целом противостоять новым вызовам.

Роль средств массовой информации в период нынешнего кризиса еще более возросла, отметили спикеры, поскольку общество нуждается в правдивой, а не сенсационной информации о происходящем.

В этом контексте исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски отметил, что с большими рисками сегодня столкнулись те независимые СМИ, которые функционируют на доходы от рекламы. По его словам, в такое сложное время общество, как никогда, нуждается в независимых источниках информации, однако это не приносит дополнительных доходов от рекламы.

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Елена Остапенко, Э.Т.