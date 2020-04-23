Недоверие, хаос и паника: Как дезинформация о COVID-19 влияет на людей – ФОТО

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За февраль и март в базе EUvsDisinfo – ресурса Евросоюза по борьбе с дезинформацией – было зарегистрировано более 110 примеров фейковых новостей на тему пандемии нового коронавируса.

Цель подобной информации – посеять недоверие и хаос, усугубить кризисные ситуации и проблемы, вызывающие общественное беспокойство.

Дезинформация для международной аудитории была сосредоточена на теориях заговора о «глобальных элитах», которые целенаправленно используют вирус в качестве оружия для достижения своих собственных целей.

Тому, как распознать дезинформацию, как она влияет на людей, и что делать в ситуации глобального распространения фейков в мире, посвящена публикация на странице европейского коммуникационного проекта EU NEIGHBOURS.

Большое количество фейковых и манипулятивных новостей, которые транслируют шокирующие или конспирологические теории, постепенно меняют восприятие информации. Сначала люди просто не воспринимают дезинформацию, потом не верят ей, а затем из-за частого вброса таких материалов начинают уже сомневаться. Именно этой цели и добиваются организации и страны, которые манипулируют информацией.

Частота смены новостной повестки в цифровом мире настолько быстрая, что люди просто не успевают проанализировать события глубже. Из-за этого фейки и манипуляции воспринимаются как реальные новости.

В марте 2020 года Европейская служба внешних связей опубликовала специальный отчет «Дезинформация о коронавирусе».

«Дезинформация является страшной угрозой, и она касается не только тех, кто малообразован или не разбирается в политике. По сути, под ударом все», - говорит Александр Старикевич, главный редактор белорусского онлайн-издания «Солидарность».

Но чтобы купировать даже само восприятие дезинформации, нужно обучать критическому мышлению еще с детского сада, считает он, поскольку сложно работать с людьми, которые уже сформировали свое представление о мире.

Эффективными помощниками в борьбе с дезинформацией могут быть молодые люди, считает директор грузинской онлайн-медиа платформы On.ge Анина Тепнадзе. По ее мнению, молодые люди знают больше про дезинформацию, они более скептичны, потому могут учить правильному потреблению информации своих родителей и соседей.

Есть и более радикальные методы борьбы с дезинформацией – законодательный уровень. Руководитель новостного департамента азербайджанского телеканала CBC Саадат Мамедова считает, что необходимо принять международное законодательство, документы или устав, чтобы решить проблему фейковых новостей.

«Fake News теперь превращаются в проблему национальной безопасности, инструмент, который может дестабилизировать мир, и пришло время рассмотреть его в контексте безопасности», - считает она.

Фото: Источник EUvsDisinfo

Блогеры против дезинформации

Рост популярности соцсетей привел к тому, что у медиа появились конкуренты, которые также собирают большие аудитории - блогеры. И для борьбы с дезинформацией последние могут стать хорошими помощниками.

Популярный блогер из Молдовы Дорин Галбен считает, что социальные сети превратились в «гнездо» фальшивых новостей, и его необходимо деконспирировать.

«Наша роль заключается в том, чтобы охватить как можно больше людей и говорить им о феномене фейковых новостей и том влиянии, которое они могут оказывать на будущее страны и граждан», - говорит он.

Журналист и блогер из Азербайджана Сеймур Казимов видит роль блогеров в борьбе с дезинформацией в том, чтобы публиковать опровержения на разоблаченные фейки.

Гражданский активист из Беларуси Антон Мотолько уточняет: «Первое, и самое главное – самим не стать источником распространения фейков. Есть золотое правило: если кажется, что это фейк – не публикуй».

Грузинский телеведущий и блогер Зура Баланчивадзе советует внимательно присматриваться к заголовкам новостей: «У фейковых новостей часто желтые заголовки или в них присутствует сильное преувеличение. Также проанализируйте сайт, на котором видите сомнительную информацию, и то, какой тип контента в основном этот ресурс публикует».

«Откровенную ложь легко заметить, а вот легкую ложь или манипуляцию с фактами - труднее. Консультируйтесь с экспертами по разным темам. Научитесь отличать факты от субъективных мнений. Не воспринимать все на веру. Всегда сомневайтесь, думайте и задавайте вопросы», - резюмирует телеведущий и блогер из Украины Роман Винтонив.

Фото: Источник EUvsDisinfo

Из всех советов, которые дали журналисты и блогеры из стран «Восточного партнерства» EU NEIGHBOURS составили Список правил, который поможет не попасться на крючок манипулятивной информации:

Всегда ищите несколько источников информации. Это могут быть и СМИ, и журналисты в соцсетях, и эксперты. Но обязательно источников должно быть несколько.

Не следует полагаться на информацию с малоизвестных сайтов. Поищите эту же информацию на доверенных, серьезных и профессиональных информационных сайтах.

В социальных сетях больше вероятности встретить фейки. Часто вбросы идут или от пустых свежесозданных аккаунтов в соцсетях, либо от аккаунтов, которые мимикрируют под известные новостные медиа, но являются подделками.

Не уверены в информации – не распространяйте ее, чтобы невольно не стать частью дезинформационного потока.

Доверяйте себе и прислушивайтесь к здравому смыслу. Думающим человеком сложно манипулировать.

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